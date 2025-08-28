Josué Dorrio, nuevo jugador del Málaga CF.

Ya es oficial el sexto fichaje de la temporada para el club de Martiricos. El Málaga CF ha anunciado ya la llegada de Josué Dorrio. El extremo bilbaíno de 31 años aterriza como agente libre, tras haber disputado la pasada temporada en las filas del Racing de Ferrol, tal y como adelantó La Opinión de Málaga.

El conjunto blanquiazul cierra así su ataque para la próxima campaña, después de haber incorporado a Joaquín Muñoz, Adrián Niño y a Eneko Jauregi en el frente ofensivo, a la espera de acometer algún fichaje más en esta recta final del mercado tras las lesiones de Luismi Sánchez y Álex Pastor, a falta de confirmación oficial en las próximas horas.

Comunicado oficial

El fichaje ha sido anunciado por el propio Málaga CF, con un comunicado donde dan la bienvenida al atacante vasco:

"El Málaga CF suma experiencia, compromiso y desborde a su ataque con Josué Dorrio. ¡Bienvenido a Málaga y mucha suerte!".

En un principio, todo parecía indiciar que el objetivo de la dirección deportiva era un extremo zurdo, pero finalmente el fichaje elegido ha sido el de un extremo diestro con capacidad para jugar en ambas bandas, que suma una interesante opción al ataque malaguista.

Pasado en Segunda División

El extremo firmó 2 goles y 3 asistencias el pasado curso, siendo uno de los jugadores más regateadores de la Segunda División. También pasó por la SD Amorebieta, dónde consiguió el ascenso a Segunda División en la 22/23. Ahora llega a Málaga CF con un rol, en principio, más secundario, teniendo delante a un David Larrubia que está siendo intocable en los planes de Sergio Pellicer.

Dorrio se une a Eneko Jauregi, que también llegó a las filas del Málaga CF desde el Racing de Ferrol. Además de compartir experiencia en el Amorebieta durante la temporada 2023/24, ambos fueron las mayores amenazas ofensivas del conjunto gallego la pasada temporada, en la que acabó descendiendo a la Primera Federación.

Recta final del mercado

Se trata de la sexta incorporación de este mercado de fichajes, aunque puede que no sea la última. La noticia de una posible lesión de rodilla de Álex Pastor se suma a la ausencia de Luismi, que presumiblemente estará lejos de los terrenos de juego hasta finales de 2025.

Una situación que podría provocar nuevos movimientos de los de Martiricos en el mercado, en un intento de suplir alguna de las bajas que han afectado a la plantilla en estas últimas semanas.