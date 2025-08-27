Josué Dorrio, un complemento de garantías para el Málaga CF

El fichaje de Josué Dorrio por el Málaga CF está muy cerca de hacerse oficial... si el club de Martiricos no cambia de planes después los complicados presagios con Álex Pastor. Como ya adelantó La Opinión de Málaga, el jugador vasco ha sido el elegido para complementar el ataque malaguista. El extremo derecho de 31 años ya tiene un acuerdo para ser blanquiazul durante un año y llegará como agente libre tras el descenso a Primera RFEF del Racing de Ferrol.

Se trata de un extremo diestro, con regate y muy trabajador, pero que no ha cosechado grandes números durante las últimas temporadas. Dorrio apenas ha disputado dos temporadas en la Segunda División de España, siendo la última el pasado año en tierras gallegas, donde acabó la temporada con un balance de 2 goles y 3 asistencias en 40 partidos.

No son números especialmente espectaculares, pero bastante aceptables si se tiene en cuenta que el Racing de Ferrol acabó la temporada en 21ª posición, siendo el equipo menos goleador de la temporada, convirtiendo únicamente 22 goles en 42 partidos. Allí coincidió con Eneko Jauregi, otro de los fichajes del Málaga CF este verano. Las dos únicas piezas que se pueden rescatar de un equipo pobre según lo visto en el césped.

Perfil de jugador

A lo largo de su carrera deportiva, el extremo ha disputado 211 encuentros oficiales, marcando 11 goles y dando 14 asistencias. Aunque su aportación en los distintos equipos por los que ha pasado va más allá de las cifras, siendo un perfil de jugador más regateador, capaz de crear ocasiones por sí mismo y que trabaja tanto en ataque como en defensa.

Dorrio se trata de un extremo vieja escuela, jugando de manera habitual a pierna natural, rápido y encarador. Durante su última experiencia en LaLiga Hypermotion fue de los jugadores que más regates intentó en toda la categoría, dando claro ejemplo de un estilo de juego atrevido que podría valorarse muy bien en Málaga, convirtiéndose en un jugador capaz de nutrir a los delanteros de buenas oportunidades de gol.

Un gol que se le está volviendo a resistir al conjunto boquerón en este comienzo de la temporada, alejándose de los buenos números de cara a puerta cosechados durante los amistosos de verano.

Un extremo diestro

En un primer momento, el perfil de extremo que la dirección deportiva estaba buscando era el de un jugador zurdo, atendiendo a la necesidad de contar con un jugador de unas características parecidas a las de David Larrubia o el hasta ahora lesionado Haitam. Dorrio es un extremo diestro, eso sí, capaz de jugar también a pierna cambiada, incluso en posiciones más retrasadas como en el lateral derecho, aunque no es lo común.

Su polivalencia en ambas bandas puede ser de gran utilidad en los planes de Sergio Pellicer, que tendría un revulsivo de garantías para dar descanso a David Larrubia, uno de los pocos futbolistas de la plantilla que ha disputado todos los minutos en la presente Liga Hypermotion.

Final de mercado

Las dos únicas temporadas de Dorrio en la Segunda División y sus cifras de cara a portería pueden generar muchas dudas sobre su fichaje. Aun así, el vasco puede tratarse como una buena opción de mercado. Un jugador con un valor cercano al medio millón de euros, actualmente sin equipo y que ha demostrado que puede ser un buen complemento al extremo de La Luz, titular indiscutible en esa banda derecha.

A falta de la confirmación oficial, parece que el Málaga CF ha encontrado la última pieza de su ataque para esta temporada. El contrato está cerrado y el club de Martiricos ya le ha dado la palabra al jugador. Desde las oficinas se habían hecho notables esfuerzos para poder acceder también a un centrocampista, pero la resolución médica de Álex Pastor lo puede cambiar todo.