Josu Uribe arroja luz sobre los problemas del Sporting: análisis de una situación difícil de explicar

Analizar lo sucedido en El Molinón y que el aficionado lo entienda es tarea complicada. El fútbol no te deja de sorprender. Primera parte donde se vieron todas las debilidades defensivas del Albacete, un equipo al que le cuesta mucho defender los espacios, le cuesta mucho ganar duelos y robar el balón en altura. Un Sporting con dos pivotes como Justin y Nacho que fueron capaces de ser los dueños del partido en esos primeros 45 minutos, llevando el balón en muy buenas condiciones a los cuatro jugadores de arriba. También a destacar el trabajo de desdoblamiento de Diego. Hizo que el equipo rojiblanco fuese tremendamente superior en el juego y en el marcador.

Hay momentos puntuales en un partido que pueden girar las cosas y ese gol antes del descanso de los manchegos no le vino bien al equipo de Garitano. Otra acción muy mal defendida, permitiendo un centro cómodo y una acción de remate estando en superioridad defensiva. Gol muy semejante al recibido contra el Burgos. Hay que saber que un central defiende la zona y el otro contacta con el rival para que no haga un remate cómodo. Corregir y trabajar.

Alberto González recompone su equipo muy bien. Lo inició con la retirada de un pivote por un hombre muy ofensivo como Lazo, junto a la inclusión de dos hombres de banda muy ofensivos como Lorenzo y Jogo. Fue a más con la presencia de otro punta como Escriche y con el cambio de banda de Morcillo, que asistió en el segundo gol e hizo los dos últimos. Equipo mucho más potente con balón, lanzado a por el partido, olvidándose de sus problemas defensivos.

Dos momentos claves fueron el disparo de Gaspar, que posiblemente hubiera cerrado el partido, y el segundo gol del Alba, que hace encender todas las alarmas. Hizo dudar y retroceder al Sporting y le hizo creer a los manchegos en la remontada.

Otra acción muy mal defendida en una defensa de cinco. Tanto Pablo como Diego permiten a un jugador como Morcillo, zurdo cerrado y buen golpeador, ganar una posibilidad de tiro a su pierna hábil. Para colmo llegó el penalti final, con un equipo ya muy inseguro y dubitativo y un rival oliendo la sangre. El Molinón, muy mosqueado.

No voy a valorar si los cambios fueron acertados o no, o si se equivocó Garitano porque con un final como el que fue, lo fácil es cuestionarlo todo. Sí creo que de Gelabert, Dubasin, Otero y Gaspar a sus posibles sustitutos hay un mundo. El equipo pierde muchísima calidad y competitividad cuando se les retira del campo. Echo en falta quizás un par de veteranos de verdad como era Cote, que sepan explicarles a los guajes que situaciones como las del domingo no pueden volver a pasar. Hacen muchísimo daño, también, en lo que significa vestir la camiseta del Sporting. Eso es muy importante en el fútbol.

El Sporting es ahora un equipo anímica y futbolísticamente muy endeble. Cuando las cosas van bien, el once inicial tiene potencial para muchas cosas, pero cuando el rival toma el mando del partido, el equipo se descompone, comete muchos errores individuales y colectivos y se convierte en blanco fácil.

Tocan momentos complicados. En el fútbol una victoria lo cambia todo, pero para que llegue hay que volver a ser un equipo fiable y no cometer errores, dejar a los de arriba que hagan su trabajo y sobre todo recuperar la confianza, lo anímico es fundamental en el deporte y en la vida.

Ni antes eran tan buenos ni ahora tan malos. Es difícil de explicar.

Vía: La Nueva España