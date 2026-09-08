Josep Pedrerol incendia El Chiringuito: "Pedri y Raphinha para Europa no existen"

La emisión en directo del partido entre el Real Madrid y el Inter de Milán en el canal de YouTube de 'El Chiringuito Inside' derivó en un intenso debate futbolístico que mezcló análisis del encuentro, opiniones sobre los nominados al Balón de Oro y valoraciones sobre el impacto mediático de las grandes estrellas.

Durante la retransmisión, varios colaboradores señalaron sus candidatos al premio, con nombres como Messi y Mbappé en el centro de la conversación, mientras sorprendía la ausencia de Pedri y Raphinha entre los nominados.

El arranque del programa

El directo comenzó con Alfredo Duro anunciando el once titular del Real Madrid y rematando con una frase que encendió el ambiente: "Kylian balón de oro Mbappé".

La reacción fue inmediata. Quim Domènech respondió visiblemente molesto, reclamando que la persona encargada de narrar el partido fuese alguien "a quien no se le note tanto la afición por el Real Madrid". Su intervención marcó el tono de un programa que mezcló análisis deportivo con tensión dialéctica.

El debate sobre el Balón de Oro

La conversación sobre la lista de nominados ocupó buena parte de la retransmisión. La ausencia de Pedri y Raphinha fue uno de los temas más comentados, especialmente tras la reflexión de Josep Pedrerol, que afirmó: "Pedri y Raphinha campeones de liga, pero para Europa no existen. El Mundial y la Champions es lo que cuenta. Yo creo que Pedri no es mediático. Influye el marketing."

En paralelo, Juanfe Sanz defendió con contundencia su candidato: “El mejor futbolista es Mbappé. Hizo un buen Mundial, es verdad que no ganó títulos, pero hizo 50 goles. Es imposible criticarle. Se merece el Balón de Oro.”

Otros colaboradores también se posicionaron: Matías Palacios aseguró que "Messi va a ganar el Balón de Oro", Quim Domènech reforzó la idea: "No hay nadie más mediático que él. El Balón de Oro es Messi" y Josep Pedrerol añadió un matiz emocional: "También hay un asunto sentimental".

El análisis del partido

Además del debate sobre el premio, los comentaristas analizaron el rendimiento del Real Madrid ante el Inter. Javi Balboa advirtió: "Lo del otro día fue un toque de atención grande, suficiente como para que hoy no salga nadie despistado."

Por su parte, Fernando Sanz lamentó la ausencia de un jugador concreto: "Echo mucho de menos un nombre: Diomande. Ha costado lo que ha costado... Creo que va a ser un gran jugador, pero le está costando empezar de inicio. No sé por qué."

La retransmisión de 'El Chiringuito Inside' combinó análisis del partido del Real Madrid con un debate encendido sobre el Balón de Oro, donde las opiniones sobre Messi y Mbappé dominaron la conversación y la ausencia de Pedri y Raphinha generó sorpresa y discusión.