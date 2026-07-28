Josep Ametller, CEO de Ametller Origen: "Messi es un referente por su fortaleza mental y su compromiso"

Ametller Origen se ha consolidado como un referente de la alimentación y el producto de proximidad en Cataluña. Con una facturación superior a los 800 millones de euros y un proyecto construido durante ocho generaciones, hoy la compañía está liderada por dos hermanos. En SPORT hablamos con Josep Ametller sobre crecimiento, liderazgo, alimentación y el futuro del sector.

Después de todo lo conseguido, ¿qué os sigue motivando para seguir creciendo?

Nuestro propósito. Siempre recuerdo a los equipos que algún día se hablará de un grupo de personas que quiso transformar la forma de producir y consumir alimentos. Eso va mucho más allá de ganar dinero. Mi hermano y yo empezamos hace 25 años sin imaginar hasta dónde llegaríamos y ahora nuestro reto es mantener ese proyecto y hacerlo crecer.

Habéis conseguido convertir el producto de proximidad en algo aspiracional. ¿Cómo nació esa idea?

Cuando tenía 18 años vendía fruta en el mercado de Vilafranca y me di cuenta de que nuestro oficio tenía poco atractivo. Quise cambiar esa percepción creando tiendas bonitas y dignificando tanto el trabajo del agricultor como el de las personas que trabajan en ellas. La experiencia de compra también forma parte de la calidad.

¿Cuál ha sido el mayor reto al liderar un crecimiento tan grande?

Construir un equipo alineado con nuestro propósito. Cuando tienes una sola tienda transmites la pasión directamente, pero cuando empiezas a crecer necesitas personas que compartan esa misma manera de entender el proyecto. Ese ha sido el desafío más importante.

¿Qué diferencia a Ametller Origen del resto?

El sabor. Es la principal razón por la que nuestros clientes nos eligen. Pero el sabor no aparece por casualidad, empieza en el campo y en cómo trabajamos el producto desde el origen. Nuestro objetivo no es solo vender alimentos, sino que la gente disfrute comiendo.

Tú y tu hermano lideráis la empresa. ¿Cómo gestionáis esa relación?

Nos complementamos muy bien. Jordi dirige toda la producción agraria y yo me ocupo de las tiendas y de la elaboración de productos. Tenemos muy claros los roles y siempre nos hemos entendido muy bien, eso no significa que a veces no discutamos.

Ambos sois propietarios al 50% de la compañía. ¿Os habéis planteado alguna vez dar entrada a nuevos socios o inversores?

De momento no nos lo hemos planteado. Estamos muy cómodos con esta estructura y creemos que es la mejor manera de seguir desarrollando el proyecto.

Habéis sabido detectar tendencias como los platos preparados o el sushi. ¿Cómo decidís qué incorporar?

Somos una empresa muy ágil. Nos gusta probar, equivocarnos y aprender. Contamos con una fábrica propia que nos permite hacer proyectos piloto y, cuando algo funciona, escalarlo rápidamente. También viajamos mucho para descubrir conceptos interesantes y adaptarlos a nuestra realidad.

La experiencia de compra es uno de vuestros puntos fuertes. ¿Cómo la trabajáis?

Siempre me ha gustado observar las tiendas desde la mirada del cliente. Queremos espacios abiertos, muy visuales y donde el producto fresco sea el protagonista. Incluso renunciamos a determinadas oportunidades comerciales si eso mejora la experiencia de compra.

Uno de vuestros grandes proyectos es el Agroparc. ¿Qué representa?

Representa exactamente lo que queremos ser como compañía: una empresa capaz de transformar la forma de producir alimentos. Es la mayor inversión realizada en la historia del Penedès y espero que también sea una de las más transformadoras para el sector agroalimentario.

La alimentación es clave para el rendimiento deportivo. ¿Qué consejo darías a un deportista?

Que priorice alimentos de calidad y que incorpore fruta y verdura de forma habitual. Muchas veces no se trata de comer más, sino de comer mejor. Nosotros queremos ayudar a las personas a adquirir hábitos saludables a través de nuestros productos y del asesoramiento nutricional.

Hace tiempo dijiste una frase que me impactó mucho. "No quiero estrellas, queremos muchos Iniestas y pocos Etoos". ¿Qué significa?

Que el éxito colectivo siempre está por encima del individual. Somos una empresa formada por gente normal, pero con un propósito muy claro. Cuando alguien prioriza su protagonismo por encima del proyecto, la cultura se resiente. Buscamos personas que compartan nuestros valores.

¿Con qué valor te quedas para llegar lejos?

Con el inconformismo. Siempre hay margen para mejorar y ese espíritu de superación constante es el que nos ha permitido crecer.

¿Y un referente en el deporte?

Leo Messi. Con casi 40 años sigue siendo un ejemplo por su fortaleza mental, su compromiso y su capacidad para mantenerse en la élite.