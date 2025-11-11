José Ramón Sandoval (57), exentrenador del Rayo Vallecano: "Guardiola se acercó y me dijo, 'qué huevos tienes'"

La etapa más gloriosa del FC Barcelona coincidió con la llegada de Pep Guardiola como entrenador del primer equipo, un conjunto que venía de pasar unos años complicados tras conquistar la Champions de 2006 con Frank Rijkaard.

La historia se ha contado mil veces pero, aunque pasen los años, los protagonistas siguen revelando entresijos de algunos momentos de aquellas temporadas mágicas en Can Barça que enamoraron a todo el planeta fútbol. En este caso ha sido el exentrenador de uno de los equipos rivales de los azulgranas en la liga, el Rayo Vallecano, José Ramón Sandoval.

José Ramón Sandoval / EFE

"Uno de los partidos que más me han marcado fue el Rayo - Barça en el Camp Nou. Veníamos de jugar contra el Valencia, teníamos dos días de descanso y no habíamos preparado nada en el campo. Lo hicimos con un vídeo y en una charla en el hotel de Barcelona", arranca el exentrenador en el pódcast 'Offsiders'.

Para contrarrestar la calidad técnica de su rival, apostaron por que "los más veteranos pelearan en el centro del campo, con Javi Fuego, Movilla y Míchel contra Iniesta, Busquets y Xavi Hernández. Tres para tres".

El planteamiento surtió efecto y "Víctor Valdés fue el jugador que más tocó el balón en la primera parte". Por eso, el entonces entrenador azulgrana se acercó a reconocerle el atrevimiento: "Se acercó Guardiola y me dijo, 'Joder, qué huevos tienes tío', cuando yo venga a aquí me gustaría hacer lo mismo que tú", le reveló el catalán.

El Barça vivió la mejor época de su historia con Guardiola al mando. / El Periódico

La resistencia no fue sencilla, ya que "tuvo que cambiar hasta tres veces de sistema", aunque finalmente fue Leo Messi el que se encargó de reventarlo todo: "Tenían a uno chiquito que bajaba abajo, cogía el balón y se acababa todos los sistemas que tú ponías. Empezaba a quitar muñecos y ya está, en el minuto 35 por la escuadra", reconoce años más tarde Sandoval.

Más allá del resultado, el técnico del Rayo se fue contento a casa por las sensaciones que le dejó el encuentro: "Esa sensación de que te venga un jugador como Movilla y que te diga, 'míster, yo me he enfrentado mucho al Barcelona, pero la sensación que he tenido hoy es que me he divertido y he ido a por el partido'", apunta.

Pese a la derrota final por 4 a 0, el mediocampista le reconoció que había ocasiones en las que el dominio de estos equipos gigantescos terminaba imperando con la sensación de que "les habían pasado por encima", algo distinto en aquella ocasión, y que podían usar aquel aprendizaje para los partidos futuros contra equipos que competían por los mismos objetivos que los madrileños.