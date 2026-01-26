José Mourinho, sobre su relación real con Pep Guardiola hoy, sin el furor de los Clásicos: "Me llamó"

A principios de la década pasada los Clásicos estaban marcados por una rivalidad que se elevó hasta un punto que nunca más se ha visto hasta el momento. Los partidos consecutivos entre Barça y Real Madrid permitieron que el pique entre los dos grandes del fútbol español aumentara de intensidad y, con ello, que la relación entre Pep Guardiola y José Mourinho alcanzara un punto que parecía de no retorno.

Lejos quedaba la etapa de compartir tácticas en el Barça de los 90, cuando Pep era jugador y 'Mou' un técnico novato a las órdenes de Bobby Robson, primero, y de Van Gaal, después.

Guardiola y Mourinho, durante su etapa azulgrana. / ·

Años después de los tira y afloja en las ruedas de prensa cuando uno era entrenador en el Barça y el otro en el Madrid, la realidad de su relación era algo distinta al odio que se podía esperar a tenor de la etapa de ambos en el fútbol español.

Corría el 2021 cuando el entrenador portugués ocupaba el banquillo del Tottenham y habló de Guardiola en rueda de prensa, aunque con el suflé ya por los suelos, en comparación con la etapa de rivalidad extrema, por lo que pudo revelar una cordialidad que parecía imposible.

"Pertenezco a esa generación de entrenadores que piensa que lo que pasa en un partido de fútbol se queda allí. Tengo solo buenos recuerdos y sentimientos hacia Pep", comentaba antes de enfrentarse al City en liga.

Los Clásicos más calientes de siempre fueron con Pep y 'Mou'. / Manel Montilla

Estas palabras fueron realmente sorprendentes tras las ruedas de prensa del "puto amo" de Guardiola, el "por qué" de 'Mou' o el deleznable dedo en el ojo a Tito Vilanova. Solo con el recuerdo de esos años, lo más sencillo era pensar en que no existiría ningún tipo de relación, aunque nada más lejos de la realidad.

"Hay momentos en la vida que no olvidamos. No olvido cuando murió mi padre -en 2017-, sabía lo importante que era para mí. Me llamó. Cuando murió su madre, yo también le llamé. Hay cosas que la gente no ve, que no necesitamos compartir", comentaba.

Años después de aquellos Clásicos, Pep y 'Mou' recuperaron la relación. / Reuters

"Lo comparto porque ahora tengo la oportunidad, pero solo tengo buenos recuerdos de él cuando trabajamos juntos", sorprendía al mundo José Mourinho, apuntando a que el respeto entre ambos técnicos nunca llegó a perderse del todo.

Ahora, Pep sigue a los mandos del City, donde suma ya 10 años, más que en ningún otro club, mientras que Jose está a cargo de la plantilla del Benfica por segunda vez en su carrera, pues fue el primer club en el que entrenó tras salir del FC Barcelona en la temporada 2000-2001. Veremos si el destino vuelve a cruzarles en alguna otra ocasión.