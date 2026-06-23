José María Fernández de Brito, exentrenador de Luis Enrique (56 años): "Luisín era el mayor de una familia muy humilde que tenía suficiente para comer, pero no para disfrutar de la vida"

Tras triunfar como futbolista en equipos como el Real Madrid y el FC Barcelona, Luis Enrique dio el salto a los banquillos y terminó convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas del fútbol. El asturiano brilló especialmente durante su etapa al frente del conjunto azulgrana entre 2014 y 2017 y, desde 2023, dirige al Paris Saint-Germain.

Pero más allá de los títulos, la exigencia y la imagen de entrenador competitivo que proyecta, quienes le conocen desde hace años aseguran que es una persona muy familiar y cercana.

Luis Enrique nació y creció en el barrio de Pumarín (Gijón), donde pasó su infancia marcada por la sencillez y el esfuerzo de una familia trabajadora. Su padre se ganaba la vida como camionero y su madre trabajaba como costurera.

En su casa no había muchos lujos, aunque nunca faltaron valores como el esfuerzo, la constancia y la importancia del trabajo. Así lo recordó José María Fernández de Brito, uno de los entrenadores que más le marcó durante su niñez, en declaraciones recogidas por 'L'Équipe': "Luisín era el mayor de una familia muy humilde que tenía suficiente para comer, pero no para disfrutar de la vida".

Luis Enrique (56 años): "La mayor satisfacción de mi vida fue poder devolver a mis padres todo su sacrificio" / Sport

Como muchos otros niños de su generación, pasaba gran parte del día jugando en la calle con sus amigos, y quienes compartieron aquellos años con él recuerdan a un chico despierto, con carácter y muy competitivo, aunque por entonces estaba mucho más pendiente del fútbol que de los estudios.

Sus primeros pasos en el deporte llegaron con el fútbol sala. Fue en el Xeitosa, uno de los clubes históricos de formación de Gijón, donde empezó a destacar desde muy joven y conquistó sus primeros títulos. En aquel equipo no solo llegaron sus primeros éxitos, sino que también comenzó a desarrollar esa personalidad competitiva que le ha acompañado durante toda su trayectoria.

Fernández de Brito recordó una imagen que se repetía cada fin de semana: "Durante los partidos, lo que más le gustaba era subir las escaleras que llevaban desde los vestuarios hasta el campo, alrededor de las cuales se reunía todo el barrio".

Luis Enrique y Pep guardiola en el FC Barcelona / X

A pesar de todos los títulos que ha conquistado como jugador y entrenador, algunos de los recuerdos más especiales para el exjugador del Barça siguen estando ligados a aquellos años de infancia en Gijón.

Noticias relacionadas

Entre todos ellos hay uno que ocupa un lugar especial. Se trata del título de campeonato asturiano de fútbol sala que conquistó en 1981, el primer título que logró siendo apenas un niño y que sigue ocupando un lugar privilegiado en su casa incluso décadas después. "Su esposa, Elena, me contó hace poco que era el trofeo que más apreciaba y el único que limpiaba constantemente", explicó de Brito.