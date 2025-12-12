José Mari Bakero critica los gestos de Lamine Yamal y Asencio al sustituirles: "Ese tipo de 'buena gente' no me interesa"

Los futbolistas quieren jugar y les repatea que les quiten del césped, aunque sea al término del partido y les cuesta aceptar las sustituciones.

El claro ejemplo fue el de Lamine Yamal en el partido contra el Eintracht de Frankfurt y su gestualidad al ver que su número '10' aparecía en el luminoso para dar entrada a Roony Bardghji en el minuto 89. Otro ejemplo fue la reacción del central madridista, Raúl Asencio, para dar entrada a Endrick contra el Manchester City, en su caso en el 79.

Lamine Yamal en un partido de Champions de esta temporada. / ·

Se trata de una tendencia que se ha podido ver en muchas ocasiones, también en el caso de Vinícius de hace unas semanas, que muestra el descontento al dar paso a un compañero, algo que molesta mucho a otro exfutbolista, José Mari Bakero.

El ex del Barça así lo relató en el programa 'Què t'hi jugues!" de la Cadena SER Catalunya: "Los jugadores dicen que es un buen compañero... Pues para mí no", arrancaba su exposición el navarro.

José Mari Bakero en el 'Què t'hi jugues!' de la Cadena SER Catalunya. / Cadena SER

"Lo primero, tienes que tener respeto a la profesión, al fútbol, que lleva una serie de circunstancias, entre ellas el respeto a los propios compañeros", añadía antes de sincerarse y comentar que no se trata de un problema de los entrenadores, sino del "control social" de los propios jugadores, parafraseando a Johan Cruyff.

"Se pueden enfadar una vez... Juegas la semifinal de Champions y te cambian, pues igual me agarro un rebote e incluso le pego al entrenador, lo acepto", llegaba a recalcar Bakero. Sin embargo, no le encuentra el sentido a molestarse cuando la sustitución llega al final de un partido de menos calibre.

Esta nueva corriente, que muchos interpretan como la voracidad de los profesionales por contribuir al juego, no solamente es algo propio de los gigantes del fútbol español, ya que "ha pasado en el Celta, en el Sevilla..."

Sea como sea, Bakero no compra la teoría de que son "buena gente" y lanza un dardo a los que se quejan: "A mí este tipo de 'buena gente' no me interesa mucho", apunta y defiende a los técnicos.

"El entrenador no puede estar en todos los fuegos, los jugadores algo tienen que hacer", sentenciaba su visión sobre este tema. En el caso del de Rocafonda y del canario podría deberse a la inexperiencia, ya que son futbolistas muy jóvenes, pero para el exmediocampista esa disconformidad no debería evidenciarse tanto.