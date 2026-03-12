José Juan, sobre la actuación de Kinský: "Se le habrá caído el mundo encima"

Antonin Kinský visitaba el martes el Riyadh Air Metropolitano con la ilusión de disputar unos octavos de final de la Champions League y la gran oportunidad de hacerlo de titular, algo poco habitual para él ya que acostumbra a ser el segundo portero de los Spurs.

Pero todo ello acabría convirtiéndose en una pesadilla para el checo. Una escena dramática que duraría exactamente 17 minutos gracias a su entrenador Igor Tudor, quién puso fin a la película de terror por el propio bien del jugador como aclaró al término del encuentro: "Era necesario reservar al chico y así al equipo, es una situación increíble y no tengo nada más que comentar".

Antonin Kinsky, del Tottenham Hotspur, antes de ser sustituido en la Champions / AFP7 vía Europa Press

Ante este episodio, el colectivo de los porteros ha salido en defensa de su compañero de profesión, lanzándole mensajes de ánimo y dejando ver que, los errores bajo el arco, son gajes de la posición y cualquier persona que no haya sufrido lo mismo jamás podrá comprender esa frustración y la soledad con la que conviven los guardametas en los malos momentos.

ALGUNOS ANTECEDENTES

Sin embargo, esta imagen no es la primera vez que vemos en el mundo del fútbol. Karius en Kiev, Donnarumma en el Bernabéu con el PSG o el propio Oliver Khan en aquella final del Mundial en 2002 son el reflejo de ello. Porteros totalmente desolados que les tocó levantarse y reponerse de un duro golpe emocional para poder seguir disfrutando del fútbol.

Loris Karius volverá a jugar una gran final tras el desastre de la Champions de 2018 / Instagram

José Juan, un portero contrastado con una longeva carrera bajo los palos, nos ha querido compartir su visión sobre este tema dándole total normalidad al asunto: "Se le habrá caído el mundo encima. Son momentos que pueden pasar en la vida de un portero."

Y resaltando que lo más importante no es cometer un fallo, es saber recomponerse ante él: "Ahora tiene que levantar la cabeza, el ánimo y salir para adelante. Demostrar toda la valía que tiene y por qué ha conseguido llegar a un equipo tan grande de Inglaterra".