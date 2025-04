José Corbacho: "Me gustan los jugadores que ríen jugando a fútbol"

José Corbacho (L'Hospilalet, 1965) visitó la redacción de SPORT para hablar de fútbol, básicamente. La excusa era promocionar el musical LOVE LOVE LOVE, que el próximo 23 de abril vuelve a la carga en función única en el Palau de la Música. Junto al músico Ramón Gener, quienes acudan a la función vivirán una experiencia imperdible que gira alrededor del amor y de la música, en definitiva, de las emociones.

El cómico catalán también tiene otra manera de emocionarse: el fútbol, otra de sus grandes pasiones, y no dudó en compartir sus gustos futbolísticos, que nada tienen que ver con los clubs o sus presidentes, pero sí con los futbolistas, que son los que le han llevado a disfrutar de "un espectáculo de masas imbatible".

Actor, guionista, teatro, cine, televisión… ¿Qué siente que es?

Mi madre me dice desde pequeño que soy un culo de mal asiento. Es que me gusta todo lo que hago, tengo la manía de probar muchas cosas y me acaban gustando. Una buena definición sería cómico.

José Corbacho visitó SPORT para charlar de fútbol y de LOVE LOVE LOVE / VALENTÍ ENRICH

¿Y por qué estudió periodismo?

Yo en realidad quería ser veterinario, pero empecé biología y no la acabé. A mí me gustaba el teatro, pero en casa querían que yo estudiara y estudié periodismo, pero ya me lié con el teatro y no acabé, pero solo me queda una asignatura, la de televisión…

Qué ironía. ¿Le gustó la carrera?

Me encantó. Me lo pasé muy bien, sobre todo porque tuve buenos profesores, uno de ellos nos recomendó ‘A sangre fría’, de Truman Capote. Y hoy es mi lectura preferida, pero antes que ser periodista siempre quería ser payaso. Un buen profesor nos inculcó el veneno del teatro… Era bonito ver cómo se apagaba la luz, escuchar cómo la gente se reía…

En Santa Eulalia, su barrio de L’Hospitalet. Lamine reivindica Rocafonda, usted lleva años.

A ver, barrios son todos. Un día Marc Giró decía ‘yo también soy de barrio, de Sarrià-Sant Gervasi’. Tiene razón, pero yo he vivido en un barrio muy mezclado. Y eso es riqueza… Ese intercambio de cosas, esa proximidad también…

Solidaridad.

Exacto, el barrio para mí ahora es un refugio. No vivo en el barrio, pero como dicen: ‘tú te vas del barrio, pero el barrio vuelve a ti’. Ahí eres un poco el que has sido siempre. Y eso te ancla y no te deja que te vengas arriba.

¿Le gusta el fútbol?

Me encanta. También aquí jugaba mis primeros partidos en campo de tierra, unos campos terribles, la pared a un metro y entre la pared y la línea de banda, una valla de hierro con gente diciendo que te van a partir las piernas. Pero sí, me gusta mucho el fútbol, el juego, del uno al noventa.

Más del balón que de la bufanda.

Lo que no soy nada es de la tertulia, me matan, pero el fútbol me gusta tanto que desde que se inventó la multipantalla soy un tío más feliz.

El Maldini de los cómicos.

Pues bastante. Yo de pequeño llevaba mi carpeta forrada con Trevor Francis y con jugadores del Nottingham Forest. Era bastante ‘friki’ del fútbol inglés. Kenny Dalglish también me gustaba.

Me han dicho que es perico.

Yo soy perico, pero soy del Madrid y soy del Barça y soy del Atleti y soy del Bilbao.

O sea, un quedabién.

Me va bien siempre, hubo un momento que me dije que no iba a sufrir por el fútbol. Veía a mis suegros y familiares diciendo ‘esta noche nada, ha perdido el Barça’ o ‘ha perdido el Madrid’ y las mujeres ‘otra noche que me quedo en blanco’. Y yo pensé a esto no voy a llegar en la vida. Y mi cuñado es perico, mi madre del Barça.

¿Cómo? ¿Qué hizo mal?

No sé qué pasó, porque... Y mi padre tampoco era muy futbolero, era de llevar la contraria, que eso me gusta mucho a mí. Estoy en Barcelona y a los diez minutos estoy hablando de Vinicius y en Madrid que Lamine Yamal es el mejor del mundo. Tocar las narices es bastante fácil.

¿Laporta, Florentino o Chen?

¡Madre mía! Si me gustan poco las tertulias, me gustan menos los presidentes de fútbol. Siempre he sido más de jugadores.

¿Qué jugadores?

Maradona, claro. Bueno, el primero podría ser Cruyff, me impactó bastante. Veía los mundiales y me apasionaba. Para mí el mejor año es el año en el que hay mundial, me gusta mucho todo el tema de las selecciones.

Cruyff me impactó, pasé a Kempes, a la Quinta del Buitre, Messi, el Espanyol, ahora Lamine Yamal... José Corbacho

Conozco a mucha gente que comparte su pasión.

Entonces, como Holanda siempre acababa enganchándose con Argentina, pues Argentina también. Imagínate Kempes, un tío como Mario Kempes, nada del otro mundo, pero daba mundiales. Con Cruyff llegué al Barça. Luego me enganché a la Quinta del Buitre, pero luego de repente llegó Messi. Entonces, claro, ver jugar al Barça de Guardiola a mí me gustaba. Pero también me lo pasaba muy bien con el Espanyol. Vale, hubo la tragedia de Leverkusen, Sevilla, las Copas para compensar, los ‘tamudazos’.

¿Y de los actuales?

Soy muy fan de Lamine Yamal. Por lo que significa, por el barrio, por cómo juega, por esa alegría, ese descaro. Igual que Nico Williams. Me gusta la gente que se ríe jugando a fútbol. Igual que en la comedia. No me gustan nada los cómicos enfadados. Por eso Vinicius me echa para atrás.

¿El fútbol como espectáculo y el oficio de cómico se parecen?

El fútbol es el entretenimiento de masas hoy en día más importante del mundo. El cine a veces, pero lo que levanta el fútbol… Toda esa gente, miles de personas en el estadio, millones saltando a la vez por un gol, por un título, es un espectáculo inigualable. Muy difícil mantenerse al margen. Un espectáculo total, probablemente sea el circo romano de la actualidad, por suerte sin tanta sangre.

Mourinho y el teatro del bueno.

Siempre ha habido picaresca; en el fútbol de barrio y los campos de tierra la había mucho, pero ahora... Sí, en el fondo es un espectáculo en el que actúas. Totalmente. O estas cosas de ‘te toco la cara y te tiras al suelo’ como si te hubieran arrancado la cabeza. Me pone muy nervioso.