José Bordalás, pendiente de Sergio Ramos y el Sevilla

José Bordalás, que no ha renovado con el Getafe y tiene todos los números para dejar el conjunto azulón, está en ‘stand by’ ya que la venta del Sevilla sigue sin cerrarse. El técnico del conjunto madrileño es uno de los que más gusta a Sergio Ramos y Five Eleven. Pero la llegada del alicantino no está del todo clara por culpa de los últimos acontecimientos que están haciendo peligrar la compra del Sevilla.

Sergio Ramos y Five Eleven se han quedado, al menos de momento, sin el inversor mexicano por lo que la venta del Sevilla se complica y está en el aire. El club hispalense afronta días de incertidumbre y según adelantó El Desmarque, el proyecto había sufrido un golpe muy duro; el grupo de inversor mexicano, clave para la compra del club, parece haberse descolgado de la operación. Este viernes, tras días intensos, ABC Sevilla adelanta que la venta sigue adelante, aunque con obstáculos todavía por salvar. Todo puede pasar.

Sin fecha para que los principales implicados se citen para intentar cerrar la operación, la realidad dice que el Sevilla va tarde para todo. Tras evitar el descenso gracias a un buen final de temporada, el conjunto hispalense necesita empezar a planificar la próxima temporada. Hay temas prioritarios que necesitan solucionarse como definir o ratificar al director deportivo y entrenador, y volver a intentar reforzar la plantilla si una gran inversión. No se puede perder tiempo, aunque todo hace indicar que los procedimientos para la compra de club no se hacen en dos días.

Pronto se irá despejando su futuro

Esta incertidumbre mantiene en vilo a José Bordalás, al que se ha relacionado en varias ocasiones con el Sevilla. El técnico ve con buenos ojos recalar en el club de Nervión y habría considerado que era el momento ideal para hacerlo, ya que con el cambio de propiedad podría apostarse por un proyecto serio. Bordalás, a sus 62 años, ha vuelto a superarse. Con una gran segunda vuelta ha hecho que el Getafe llegue a la última jornada con opciones de clasificarse para Europa. Tiene cartel y dispone de más ofertas sobre la mesa.

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En medio de toda esta movida, Bordalás habló en la previa del partido que el Getafe jugará contra el CA Osasuna: "A partir del domingo o el lunes iremos despejando cuál será mi futuro, que ahora mismo es lo menos importante", manifestó el alicantino.