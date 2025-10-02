José Ángel vuelve a escena en un centro del campo repleto

José Ángel es una de las grandes noticias positivas en Abegondo en los últimos días. El andaluz regresó al grupo hace ya una semana, aunque todavía no pudo formar parte de la expedición a Ipurua. Su situación podría ser diferente este fin de semana y regresar, ante el Almería, a una convocatoria meses después de su intervención en mayo por el pubis. Las lesiones han lastrado la vuelta del sevillano, que sufrió un contratiempo muscular en agosto, cortando su retorno a un equipo en el que a Hidalgo se le han sumado muchas opciones en el centro del campo. Sin José Gragera, el catalán ha terminado optando por un doble pivote fluido con Villares y Mario Soriano, en el que la figura del 6 ha ido alternando, aunque principalmente ha corrido a cargo del villalbés.

La vuelta de José Ángel supone el regreso de un futbolista capital durante las últimas dos temporadas. Indiscutible e insustituible en Primera RFEF, el mejor Dépor en la temporada 24/25 llegó en los primeros meses del año, tras su entrada en el once titular, en un sistema en el que ejercía de ancla.

Ha cambiado el técnico, el esquema y también la competencia, y es que ahora son Villares y Mario Soriano los que ocupan las dos plazas del centro del campo. Si bien Luismi Cruz ayudó en la construcción del juego, los centrales han sumado peso y, desde la lesión de Gragera, no existe un pivote posicional al uso en el esquema de Antonio Hidalgo. El de Samarugo es el más cercano a esa función, aunque también tiende a moverse, precipitando la aparición del 21.

José Ángel ha disputado hasta ahora 64 partidos con el Deportivo, y su ascendencia le ha llevado a convertirse en uno de los capitanes y referentes en el vestuario. Su regreso aumenta la baraja de opciones de Hidalgo, quien en la pasada jornada utilizó a todos los disponibles al dar entrada a Rubén López y Charlie Patiño. El sevillano es un jugador diferente a los citados, que aportará también ese extra de madurez y competitividad que pudo hacer falta en Ipurua y que Hidalgo necesitará en muchos encuentros de aquí a final de temporada.

Vía: La Opinión A Coruña