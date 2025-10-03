Rival
José Alberto: "El Málaga tiene una identidad muy clara, cuesta generarle ocasiones"
El exentrador del Málaga, ahora en el Racing de Santander, habló en la previa del encuentro de este domingo en El Sardinero: "No estamos en el mejor momento, somos conscientes de ello"
Manuel García
José Alberto López, entrenador del Racing de Santander y ex del Málaga CF, también habló este viernes en rueda de prensa e hizo referencia al encuentro que enfrentará a blanquiazules y santanderinos este domingo en El Sardinero. El técnico asturiano habló de los de Pellicer como un equipo "con una identidad muy clara".
Sobre el Málaga CF
"No sé lo que planteará el Málaga CF, repiten muchos jugadores y el cuerpo técnico de la temporada pasada. Tienen una identidad muy clara, sus resultados son ajustados, es difícil generarle ocasiones, pero también les cuesta generarlas", dijo José Alberto sobre el Málaga CF.
Bajón de resultados
En cuanto al estado de su equipo, José Alberto aseguró que no está en el "mejor momento". "A nivel de juego, a nivel físico… Somos conscientes de ello y trabajamos cada día para estar mejor. Es nuestro trabajo buscar soluciones, intentar ser más equilibrados. Tenemos que ser más consistentes, más sólidos", apuntó.
"Hay jugadores que se tienen que adaptar y otros que no están en su mejor momento, y tenemos que ayudarles a que lo estén. Tenemos que conocernos más, buscar un equipo… y eso lleva tiempo. Mucho más importante que el resultado inmediato, es generar el hábito dentro del equipo que lo fortalezca", añadió.
Dificultades en defensa
El Racing es uno de los equipos que más genera sobre la portería rival, pero le está costando encajar poco en estas primeras jornadas de Liga. "La prioridad es jugar bien y ganar partidos, no dejar la portería a cero. ¿Es más fácil ganar dejando la portería a cero? Cien por cien. Tenemos una portería muy bien cubierta. Los goles no los encaja solo el portero, es una cuestión de todo el equipo y todos pueden estar mejor", aseguró. "Me preocuparía no generar ocasiones. Si tenemos una propuesta ofensiva y no generamos, estaríamos haciéndolo muy mal. Tenemos que competir bien y jugar bien, que el nivel ofensivo del equipo no se resienta. Tenemos que ser un equipo coral en todos los sentidos", aseveró.
Lesionados
En cuanto a lesionados, José Alberto explicó que Gustavo Puerta "está bien y si todo sigue igual entrará en la convocatoria" y Arana "dependerá de sus sensaciones mañana (sábado). Lo decidirá él".
Vía: La Opinión de Málaga
