Jorge Salinas, el defensa del futuro, seguirá en el Racing: "Desde que lo vi, he trazado siempre la comparativa con Gvardiol"

El mercado de fichajes ha terminado. El racinguismo ya puede respirar tranquilo, porque Jorge Salinas permanecerá un año más en el conjunto verdiblanco, después de que ningún club ejecutara su cláusula de rescisión, valorada en 16 millones de euros. FC Barcelona, Atlético de Madrid y Manchester United lo han intentado, pero no han podido convencer a Chema Aragón, director deportivo del Racing.

Salinas, de 19 años, actúa en el lateral zurdo con el club santanderino, con el que ha logrado regresar a la élite 14 años después. Pese a que ha desarrollado toda su carrera en las categorías inferiores como central, José Alberto, entrenador del Racing, lo situó en el carril, donde ha rendido a un nivel sobresaliente. "La gran duda (posición ideal). Depende de en qué equipo, con qué entrenador, en qué contexto... pero si me tuviese que mojar, diría que como central tiene un potencial todavía mayor", explica Andrés Castañera, periodista que cubre la actualidad del conjunto cántabro en el canal de YouTube 'Le Futbolin'.

Jorge Salinas, jugador del Racing de Santander / Instagram @jorgesaliiinas

La transformación de Salinas recuerda a las de Gerard Martín o Marc Pubill, pero a la inversa. Castañera, por su parte, compara la polivalencia del cántabro con la de Josko Gvardiol, futbolista del Manchester City. "Desde que lo vi, he trazado siempre la comparativa con Gvardiol. A nivel físico, técnico y de nivel hay diferencias, pero en cuanto a potencial como central o lateral pueden ser parecidos. El croata ha destacado mucho jugando de lateral a pesar de ser central de formación, pero su mejor versión la hemos visto como central zurdo. Con Salinas va a pasar algo parecido", valora el periodista.

'Sali', como es conocido en el vestuario, disputó 33 partidos en LaLiga Hypermotion, en los que repartió siete asistencias. Este año, además, ha sido titular en los tres primeros compromisos ligueros del Racing, en los que ha provocado dos penaltis. Por su parte, en la selección sub-19, con la que conquistó el Europeo este verano, actúa tanto en el centro de la zaga como en el carril. Su progresión en las inferiores invita a pensar que puede dar el salto a la absoluta dentro de unos años. "Es un futbolista con potencial para jugar en la selección española muchos partidos. Pondría el dedo de una mano por ello", analiza Castañera.

Donde más destaca Salinas es en los lances defensivos, pues es un futbolista muy difícil de superar en el uno contra uno. De hecho, fue el jugador del Racing con más duelos ganados la pasada temporada. "La cualidad que destaco por encima de todas es su grandísimo oficio y madurez competitiva. De esa tremenda competitividad viene su gran nivel defensivo para superar casi siempre a los extremos contra los que se enfrenta", describe el periodista. Su aparición en la segunda categoría del fútbol español llamó la atención de grandes clubes de LaLiga y de la Premier League.

El verano pasado, tras solo tres encuentros con el primer equipo, ya recibió una oferta multimillonaria de Arabia Saudí que le ofrecía un contrato 30 veces superior al del Racing, pero la rechazó. Aunque no se ha estrenado a nivel goleador con el conjunto verdiblanco, es un puñal en las acciones a balón parado, en las que ha generado ocasiones de peligro, todo y no ser un jugador de gran envergadura (1,83 m).

Jorge Salinas es el capitán de la selección española sub-19 / Instagram @jorgesaliiinas

Su irrupción en el primer equipo racinguista recuerda a la de Pablo Torre, que fue clave en el ascenso del Racing a Segunda División en 2022 antes de firmar por el FC Barcelona. "Son situaciones muy diferentes. Para empezar, Salinas es sencillamente un jugador mejor, tanto en el momento del fichaje como por su potencial. Además, Pablo venía de jugar en Primera RFEF, mientras que Jorge ha sido el mejor lateral de LaLiga Hypermotion", valora Castañera.

Por último, a pesar de ser un central de formación, Salinas se prodiga en ataque. El juego atractivo y ofensivo del Racing le obliga a repetir esfuerzos y llegar a línea de fondo para ocupar la posición de extremo que liberaba Iñigo Vicente. "Su nivel con pelota es altísimo. Es ese perfil de central/lateral que tan de moda está en entrenadores como Arteta y Guardiola", sentencia Castañera. El racinguismo podrá disfrutar de su joven estrella, al menos, una temporada más.