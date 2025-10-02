Jorge Ortí, exjugador del Real Zaragoza: "Me operaron seis veces, sufrí mucho y convivo con el dolor, pero fui afortunado"

¿Qué vida lleva?

Por aquí andamos, de ayudante de Javier Garcés en el División de Honor juvenil del Real Zaragoza. Y encantado de la vida.

14 años han pasado desde que debutó con el primer equipo en La Romareda ante el Valencia. Y no han sido fáciles...

Debuté en 2011, sustituyendo a Postiga, sí. Pero a raíz de ahí tuve muchas lesiones de rodilla. Muchísimas. Me fui cedido al Villarreal, donde me rompó la rodilla derecha, volví y me marché a la Cultural y, al regresar, me lesioné con el filial en Cornellá y esa me dejó muy tocado porque afectó al ligamento cruzado, los laterales, los dos meniscos.... la recuperación fue muy dura, más mental que físicamente.

El calvario empezó muy joven. ¿A los 19, no?

Tuve la primera lesión de cruzado, en la rodilla derecha, a los 19 años, sí. Con 20 sufrí la más grave, en la izquierda, de la que también me recuperé bien para pasar un año precioso en la Cultural, con la que logramos el ascenso a Segunda y jugamos en Copa contra el Madrid. Estaba muy bien. Luego volví y me fui al Toledo y, al final de temporada, noté algo raro en la rodilla en el campo del Racing de Ferrol. Se me hinchó y la resonancia dictó que me había roto el cruzado de la rodilla izquierda por tercera vez. Había que replantearse todo porque sabía lo duro que era recuperarse, pero jamás he tirado la toalla. Las cosas suceden y la cuestión es tener la cabeza fuerte para intentar recuperarse.

¿Cuándo decidió que no podía más?

Cuando me lesioné en el Toledo me fui a operar a Barcelona con el doctor Cugat y, tras recuperarme, en la segunda vuelta me llamó Dani Aso, que entonces entrenaba al Teruel, para ir con él. Acepté y me fue muy bien. Jugué e hice goles y me llegó una oferta de Hong Kong, así que me fui porque igual no volvía a tener una oportunidad así. Pero al tercer mes de estar ahí me notaba la rodilla regular, me hice una astroscopia aquí y tenía una infección por bacteria en la que me operé en León. Eso fue lo que me dejó bastante mal, muchos días en el hospital, perdí mucho peso, morfina.... Tenía mucho dolor y pasé un mes ingresado, me hicieron muchas astroscopias de limpieza de rodilla y la cabeza dijo basta. Era 2020 y fue un momento muy duro porque toda mi vida había estado dedicada al fútbol, que me encanta y quería seguir jugando, pero la salud estaba en peligro. Le das muchas vueltas a la cabeza, piensas que todo te pasa a ti y no encuentras explicación, pero llega un momento en que te das cuenta de que no sirve de nada. Hay que ser fuerte, rodearte de la gente que te quiere y te ayuda y seguir adelante. En total, me han operado seis veces de esa rodilla.

«Una bacteria me tuvo un mes en el hospital, con morfina. La cabeza dijo basta»

¿Uno se siente un desgraciado por lo sufrido o un afortunado por lo vivido?

Mire, he pasado muchas veces por el quirófano, he sufrido mucho y me ha dejado una afección en el cartílago que me provoca dolor constante y he aprendido a convivir con ello. Con todo, debuté en Primera, estuve cinco años en el equipo de mi vida, fui subcampeón de Europa sub-17... fue corto, sí, pero he sido muy afortunado.

¿Cómo se produce la transición de jugador a entrenador?

Justo antes de dejarlo del todo, después de la infección, quería volver a intentarlo aunque mi madre me decía que estaba loco. Hablé con la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) y les pedí entrenar con ellos, pero vi que no estaba bien y no quería estar en ningún sitio en esas condiciones, así que decidí apartarme del fútbol y centrarme en otras cosas. Me saqué la carrera de Fisioterapia, que me gustó mucho a raíz de mis lesiones, y no me veía como técnico, pero me llamó Dani Aso, entonces en el Huesca B, para ofrecerme jugar con ellos. Yo le dije que no estaba bien, pero que tenía los niveles de entrenador por si alguna vez necesitaba a alguien. Y al poco tiempo me llamó para ser su segundo. No me lo pensé. Aprendí mucho de él ese año y poco a poco me iba viendo más como entrenador. Volví a Zaragoza, contacté con el club y me propusieron ser segundo en el División de Honor cadete, donde estuve tres años. Y el año pasado me ofrecieron ayudar a Garcés, que fue mi entrenador en el juvenil y que me llamó para decirme que le gustaría tenerme a su lado. No me lo pensé.

Quizá busca heredero...

No sé. Es un gran entrenador que escucha mucho y que lleva muchos años en esto. Ya le dijo que al principio no me veía capacitado pero este es mi quinto año como entrenador y creo que ya estoy listo para coger un equipo si se dan las circunstancias y surge la oportunidad. De momento, estoy encantado con él en una competición exigente en la que está claro que el fútbol base del Zaragoza está dando sus frutos ya que cada año salen jugadores mejor formados.

«Antes no había tanto gimnasio, ahora desde juveniles hay que aguantar físicamente un partido de 100 minutos»

¿Qué ha cambiado más desde que usted era juvenil: el fútbol o los futbolistas?

Ha cambiado todo bastante en cuanto al fútbol y a la preparación en general. Cuando yo era juvenil no había tanta exigencia física y, ahora, cualquier jugador de juvenil para arriba tiene que estar preparado físicamente para aguantar 100 minutos. No había antes tanto gimnasio y todo era más técnico. Ahora, si no puedes competir físicamente a ese nivel es difícil que te dé.

¿Cómo se lleva la fuga de talento desde dentro?

Duele. Nunca gustan estas cosas, pero sabemos que estas cosas pueden pasar. Es una pena porque llegar ahora al primer equipo es mucho más asequible que antes. Cuando yo era juvenil había muchos compañeros muy buenos que no pudieron llegar porque era muy difícil hacerlo.

¿Cómo ve al primer equipo?

La imagen en Vitoria fue bastante buena. Me gustó. Pero esta categoría cada vez es más complicada y es cuestión de ser muy regular durante la temporada. La plantilla me gusta bastante y, aunque todos queremos que esté en Primera cuanto antes, hay que darle un poco de tiempo y margen.

Vía: El Periódico de Aragón