Jordi Palacios: "Nainggolan era el más competitivo del vestuario"

Jordi Palacios nos recibe en su pueblo natal, Montmeló. Aquí comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del fútbol. Al entrar en el campo de la UE Montmeló está todo tal y como lo recuerda. Hace un año fichó por el KSC Lokeren, de la segunda división belga, pero tiene muy presente su tierra. Entrenadores y miembros del club lo reciben con especial estima y recordamos aquellos derbis Montmeló-Montornès, en los que entrevistador y entrevistado se habían enfrentado. Cosas de la vida, los papeles han cambiado. “Lo que más echo de menos es jugar de delantero y marcar muchos goles”, me reconoce mientras hacemos las fotos de la entrevista. Tras un año de adaptación, sigue extrañando el clima de aquí y nos comparte sus anécdotas con un mito como Radja Nainggolan en el vestuario del Lokeren. De fondo, varios grupos de niños entrenando que le sacan una sonrisa al recordar viejos tiempos.

Hace unos tres años hablamos en este mismo campo… Os enfrentabais al Alavés en Copa, tu primera vez en la competición.

La verdad es que ha sido un salto muy grande. Sobre todo, este último año en el que he pasado de jugar en el Terrassa de Segunda Federación a jugar en una liga profesional, como es la Segunda División de allí. Han habido bastantes cambios y la verdad es que he evolucionado positivamente.

Estamos en el campo de la UE Montmeló, donde empezaste a dar tus primeros pasos en el mundo del fútbol. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Alguno en especial?

Cuando eres pequeño, no piensas en otra cosa que no sea disfrutar y pasarlo bien. Además, en mi pueblo, Montmeló, con mis amigos. Lo que más echo en falta es jugar de delantero. Es lo que más me gustaba, disfrutar marcando muchos goles. Es algo que valoras mucho cuando eres pequeño y cuando empiezas jugando a fútbol.

De aquí fuiste pasando por varios clubes de Catalunya: Granollers, Mataró, Girona, Peralada y Terrassa. ¿Fue ahí cuando te diste cuenta de que quizás te podrías ganar la vida jugando a fútbol?

Yo creo que fue cuando di el salto de Tercera a Segunda Federación en el Terrassa. Fue entonces que me di cuenta de que podía tener una buena proyección de Segunda RFEF para arriba. En ese momento fue cuando más creí en mí mismo para luchar por mi sueño desde pequeño, que es vivir del fútbol.

Nainggolan me hizo el día a día mucho más fácil. Al ser joven, te ayuda y te da consejos para hacer las cosas mejor y siempre se lo agradeceré Jordi Palacios — Jugador del KSC Lokeren

Por desgracia, los clubes históricos del Vallès Oriental no acaban de consagrarse en las categorías esperadas. El Montornès, vuestro derbi más cercano, desapareció y ahora queda el Montornès Norte. Granollers, Mollet y Parets en Primera Catalana y poco más.

Yo creo que lo más importante en este caso son los habitantes de cada municipio y el sentimiento de pertenencia. Son los que hacen crecer el fútbol local. En el Vallès Occidental, se ve cómo Terrassa o Sabadell están a un nivel más alto. En el Vallès Oriental, en cambio, falta dar ese paso adelante y ojalá en unos años veamos cómo suben a categorías más altas.

En verano del año pasado diste un salto muy grande en tu carrera. Cambiaste el Terrassa por el Lokeren de la Segunda División de Bélgica. ¿Cuál es la diferencia más grande que has encontrado entre el fútbol de allí y el de aquí? ¿Hay más exigencia de la que esperabas?

Allí el fútbol es mucho más físico y se concibe así. Al ser una liga profesional, también hay un salto cualitativo respecto a la Segunda Federación de aquí.

Jordi Palacios, en el campo de su primer equipo: la UE Montmeló / Sergi Vélez Lucerón

Hasta enero de este mismo año en el Lokeren, tuviste la suerte de compartir vestuario con un jugador como Radja Nainggolan, que ha estado en el fútbol de élite muchos años. ¿Qué te sorprendió más de Radja y cuál es el mayor aprendizaje que te llevas de compartir vestuario con él?

Al final, cuando entras en un vestuario con gente de este nivel, lo haces con mucha cautela y prudencia. Te das cuenta de que, aunque sean jugadores que han disputado partidos de Champions y al máximo nivel, son gente normal como el resto de nosotros. A mí me hizo el día a día mucho más fácil. Al ser joven, te ayuda y te da consejos para hacer las cosas mejor y siempre se lo agradeceré porque así puedes mejorar como jugador.

¿Y qué dirías que es lo que más te ha sorprendido de él, como jugador que ha disputado partidos tan importantes?

Lo que más me ha sorprendido es que, tanto para jugar como para entrenar, es supercompetitivo. Para llegar a este nivel de jugar Champions, se tiene que ser muy competitivo y tener la mentalidad de querer ganar y ser el mejor. Es lo más importante, más allá de la calidad que tengas con los pies. Y él, eso lo tenía.

¿Tienes algún consejo o charla con él que recuerdes en especial?

Sí, él me explicó que hay jugadores buenos a nivel físico y táctico, pero que el fútbol es todo lo que haces también fuera de él y cómo te cuidas. Me incidió mucho en el tema mental para que pueda llegar lo más lejos posible. Supongo que también hablando desde su experiencia.

Nuno Mendes y Alphonso Davies, son mis referentes más grandes de la actualidad Jordi Palacios — Jugador del KSC Lokeren

¿Hay alguna anécdota con él que se pueda explicar? Ha sido un jugador algo controvertido con su estilo de vida fuera de los terrenos de juego, precisamente.

En el día a día le gustaba mucho jugar a las cartas y estar distraído en el vestuario. No le gusta estar tan centrado en el fútbol, como cuando sale a entrenar o jugar, que ahí sí que es el más competitivo, como te decía.

Otro dato que es llamativo es que ahora mismo tienes más valor de mercado que él. Según Transfermarkt, tú estás valorado en 300.000 euros y Radja en 250.000 euros.

Ostras pues no tenía ni idea (entre risas). No miro estas cosas, aunque tengo que decirte que esas cifras no son verdad. Tiene mucha calidad y es mejor que yo.

Jordi Palacios dio sus primeros pasos futbolísticos en el equipo de su pueblo, el Montmeló / Sergi Vélez Lucerón

En enero, Nainggolan se fue del Lokeren al Patro Eisden, de la misma liga. ¿Cuál dirías que es el equipo más difícil al que te has enfrentado este año?

Sin lugar a duda, y muy a mi pesar, te diría que es el Beveren. Además, es el derbi porque Lokeren y Beveren son dos pueblos que están muy cerca. Son los mejores con diferencia porque no han perdido ningún partido en toda la Liga y la han ganado a falta de siete u ocho jornadas. Son los que mejor han jugado a lo largo de la temporada.

Viendo cada vez más la de jugadores jóvenes que debutan y brillan en la élite, ¿En quién te fijas ahora? ¿Quiénes son tus referentes y en quién te fijabas cuando eras más niño?

Siempre he sido del Barça. Cuando eres pequeño te fijas en los típicos: Ronaldinho, Messi, Xavi e Iniesta, que eran los mejores del equipo que más me gusta. Pero ahora, que soy mayor y viendo las cosas desde otra perspectiva, más de análisis de jugadores e individualidades, te diría que me fijo más en los laterales izquierdos. Ves el PSG-Bayern y es que los dos laterales que tienen... Nuno Mendes y Alphonso Davies, son mis referentes más grandes de la actualidad. Tan solo hay que ver los partidos que hacen y cómo juegan.

Claro, eso te iba a preguntar. ¿Tú cómo ves que se haya ‘normalizado’ que jugadores tan jóvenes estén debutando en la élite?

Al final es como todo en la vida: si los jugadores valen, los entrenadores los ponen. Si demuestran su talento con 16-17 años… tiene mucho mérito demostrar que puedes jugar a esos niveles top europeo y mundial. Eso es un orgullo enorme. Es una barbaridad. Es algo en lo que hace unos años no se podía ni pensar.

Mi sueño sería jugar la Champions Jordi Palacios — Jugador del KSC Lokeren

A tus 23 años sumas una experiencia considerable en clubes de alto nivel. ¿Cuál es tu sueño en tu carrera como futbolista? ¿Te marcas algún objetivo que te gustaría cumplir durante estos años?

Mi sueño sería jugar la Champions. A corto plazo, mi objetivo es seguir mejorando y escalando divisiones. Ojalá que con el tiempo pueda volver a jugar aquí en Catalunya o en un equipo del resto de España, siempre y cuando sea una categoría por encima de donde estaba en Segunda Federación. ¿Por qué no? Me gustaría jugar en una Primera Federación o una Segunda División.

Palacios ha completado su primera temporada en el KSC Lokeren, de la Segunda División belga / Sergi Vélez Lucerón

¿Algún club o estadio en el que te haría especial ilusión jugar?

No tengo ningún club en mente, simplemente que sea mejor de donde estoy ahora. Un estadio... te diría el Camp Nou, evidentemente. Es el club con el que he crecido desde pequeño.

Por último, ¿cuál es el aprendizaje más grande que te llevas del fútbol hasta la fecha?

Al final, con lo que más me quedo es con poder evolucionar también como persona. Muchas veces se nos olvida que esto va de personas también. Me quedo con lo que me aporta en mi día a día, ese esfuerzo y disciplina para esforzarme y ser mejor. Sobre todo, me quedo con la dedicación y disciplina para intentar llegar cada vez más lejos.