"Jordi Alba es un fenómeno: se ha implicado mucho y no parará hasta que el 'Hospi' esté en la elite"

Jordi Alba Ramos (L´Hospitalet, 1989) puede ser presentado, si es que necesita serlo, de muchísimas maneras. Estamos ante el mejor socio de Leo Messi en la banda izquierda del Camp Nou. Entre todos los recuerdos que dejó el lateral, que fueron bastantes, quizá el de su química con el crack argentino sea el de mayor calado. Su mejor legado, en el campo.

Fuera del rectángulo, a pocas semanas de cerrar un carrera de quince años (11 en el Barça) en la élite, sus inquietudes apuntan a su otra casa: el CE Hospitalet.

El popular Hospi, un reducto histórico de buen fútbol, trampolín de grandes jugadores y última parada para muchos, reposa ya en las manos de Alba y de Thiago Alcántara, Ilusión, modelo y ambición de dos leyendas para convertir el club en una referencia y llevarlo a cotas hasta ahora inéditas. SPORT reúne a tres de las patas más importantes del proyecto ribereño. Ya verán como el socio de Lionel tiene todo el plan en la cabeza. Su último pase a Messi quiere darlo en La Feixa Llarga.

"Casi todas las noches, estando en casa con mi ordenador, me aparece un 'whatsapp' alrededor de las doce. Es Jordi. Para él, con el cambio horario, son las siete de la tarde. Hablamos y hablamos... Del Hospi. Todos los días. Horas y horas. Muchas veces nos han dado la tres de la madrugada. Y una vez terminamos, ya con uno en la cama, me pone un mensaje a mis cuatro de la mañana que, cuando me levanto sobre las siete, le contesto aunque él esté durmiendo. Me pregunta cosas del día, del fútbol base, repasa aspectos del último partido del primer equipo, me dice que necesito. Es un enfermo del fútbol".

La amistad de dos niños de L´Hospitalet que se convirtió en proyecto

Jordi es Alba. Jordi Alba. Leyenda del Barça y del fútbol. La cita es de Javier de San Nicolás, nuevo director deportivo del CE L´Hospitalet, el club que, más allá de su querido Barcelona, ha sentido siempre como propio el aún futbolista en activo del Inter Miami y el proyecto que, junto a otro exblaugrana, Thiago Alcántara, va a tutelar durante los próximos años. "Hablábamos de esto y siempre le preguntaba: qué va a pasar cuando tú te retires... Estaba claro que iba a estar vinculado al fútbol, hasta que un día me dijo: qué puede haber mejor que meterte en el club de tu ciudad. Y aquí estamos".

Nico, como así le llama Jordi Alba desde los cinco años, es uno de los grandes amigos de la infancia del exfutbolista azulgrana. En el Benjamín del Hospitalense, una entidad de enorme tradición formativa en la ciudad, Javier era el central. Arriba, un menudo mediapunta, se lo llevaba todo por delante. Alba. Hasta que se marchó al Barça. "Era una máquina. Un bicho". Desde entonces, amistad incondicional. Para siempre.

De ayudarle en la confección de los ampus hasta liderar a su Hospi desde los despachos. "Jordi es un fenómeno. Un fenómeno. Te hace sentir bien. Cuando hablo con él, jamás le veo como la estrella que es. Es cercano, es muy familiar, muy profesional en el día a día cuando lo que toca es trabajar pero cuando está con su gente es supercachondo y te mueres de la risa con él".

"Jordi tiene un corazón enorme", se arranca Cristian Gómez, el primer entrenador del nuevo Hospitalet, a quien Oscar Milla, tesorero e institución del Hospi a partes iguales, señala como "nuestro Guardiola". De la misma quinta de Jordi (1989), Cristian, uno de los grandes nombres de la historia del club de la franja, que debuta esta temporada en los banquillos a sus 36 años, guarda un tesoro... "Resulta que el único gol que hice en Primera con el Espanyol se lo marqué al Valencia. Y estaba él. Cuando él se fue a Mestalla, se marchó del colegio al que yo iba a ir. Por poco, no fuimos compañeros de clase. Me alegro de haberle tenido cerca siempre. Para mí, como entrenador estar bajo su lupa y la de Thiago es increíble. Tengo ganas ya de verle por aquí y que esté ya en el día a día".

Alba y San Nicolás, cuando eran unos niños / -

El "Guardiola" de La Feixa Llarga

Pero a más de ocho mil quilómetros de distancia, el mejor lateral izquierdo de la historia contemporánea del Barça no descansa. Quiere irse ganando la MLS, pero encuentra un rincón diario para el Hospitalet. "Hablo con él casi cada dos días - relata el míster -. O bien por videollamada o por audio. Con el cambio horario, a veces me levanto a las tres de la mañana para ir al lavabo y si veo un mensaje suyo le contesto y nos tiramos un ratito de madrugada. Está muy encima, ve todos los partidos. Me acuerdo una vez que él tenía partido con Inter y estaba en el hotel viéndolo, antes de subirse al bus. Luego, en el autocar, en el trayecto hacia el campo, siguió con el video. Es brutal el grado de implicación que demuestra".

Alba, que jamás quiso ser entrenador, se siente cómodo analizando el juego y debatiendo opciones, algo que Cristian agradece... "Me comenta cosas sobre el juego y lo que él ve que se puede mejorar. No abronca, ni impone, ni te dice lo que tienes que hacer. Te da consejos. Sólo emite su opinión, dónde ve el problema y la posible solución. De vez en cuando, también me ayuda con respecto a las ruedas de prensa si me ha visto demasiado caliente. Los dos somos sínceros, si tenemos que decirnos algo un día nos lo diremos, pero hablamos el mismo idioma. Ni discutimos".

A Primera en diez años

Sólo se contempla un objetivo en el nuevo Hospitalet. A largo plazo, pero sólo uno: "queremos alcanzar el fútbol profesional. La segunda ciudad más grande de Catalunya lo merece", irrumpe Antonio García, el presidente de este reto casi sin techo. Le secunda el entrenador... "la meta es primera división. Lo tenemos claro. Es muy difícil, pero cuando más alto pongamos el listón más lejos llegaremos".

Algo que apuntala la cabeza visible de la dirección deportiva. "Tengo la suerte que con una mirada, ya sé lo que quiere Jordi. Incluso, sé si está cabreado. Hay mucho feeling, también con Thiago. Y eso nos ayudará a trazar las líneas para la base, que es clave. Buenos formadores, que las familias estén contentas y en el primer equipo trabajar sin desmayo para llegar a lo más alto."

Antonio García, presidente del CE L'Hospitalet / V. Enrich

Pero hay un matiz, innegociable para los dos padrinos de este mayúsculo propósito que arrancó en verano en La Feixa Llarga. "No vale ganar de cualquier manera. No vale - insiste Cristián Gómez -. Ni para Jordi ni para Thiago. Durante las reuniones, le enseñé lo que hacíamos en Sant Andreu, donde fui ayudante los dos últimos años. Les enseñaba lo que hacíamos y les gustaba. Salir desde atrás, combinar, generar fútbol y ocasiones, ser valiente. Eso es lo que tratamos de transmitir, pero es un proceso. Todos estamos en el mismo barco y lo entendemos. Quizá sea el camino más difícil pero es lo que creemos que, a la larga, te acaba dando el resultado. El consenso es total en eso". Aunque esa mirada tampoco evita el sufrimiento... "Llevamos dos semanas sin ganar y no puedo ni dormir. ¿Qué me dice Jordi? Que esté tranquilo, me transmite calma y me dice que cuando el balón entre todo va a ir rodado. Es un regarlo tenerle cerca. A Thiago también. Una emoción poder dirigir al equipo de mi club en este contexto".

Una ilusión basada en el sentimiento de pertenencia

Antonio García Acero, un militante de Esquerra Republicana, muy futbolero y especialmente sensible al deporte de su ciudad, no tenía previsto presentarse a esta aventura. "Vinieron Jordi y Thiago, junto a Oscar Pierre (propietario de Glovo) y de Gonzalo Alvárez (Rocket Up) a buscarme, un mes antes de las elecciones. Me presentaron un proyecto deportivo y social para situar al Hospi entre los grandes del fútbol. Soy de L´Hospitalet, siento mi ciudad y no podía decir que no. No les podía fallar".

No les falló. García ganó las elecciones sin bajar del autocar. Por supuesto, nadie más se presentó, con Alcántara y Alba al aparato. "Jordi - nos cuenta Antonio García - representa todos los valores del Hospi y de Hospitalet. Compromiso, trabajo, esfuerzo, superacion... Es un orgullo para esta ciudad. Un embajador. Nadie más ideal que él para poder liderar todo esto".

El míster de L'Hospitalet, durante la entrevista con SPORT / V. Enrich

García juega con red, un equipo a su alrededor que casi le cubre todas las patas y del que se fía a pies juntillas. "Tenemos mucha suerte de poder contar con toda esta gente. Debemos trabajar, estamos en Tercera Rfef y la prioridad es subir de categoría lo más pronto posible. Pero paso a paso. Lo más importante es que todos vamos en la misma dirección. En ese sentido, más allá de Jordi, debo decir que Thiago ha encajado perfectamente con lo que pretendemos ser en l´Hospitalet del Llobregat."

El presidente, de L´Hospitalet. El entrenador, también. El director deportivo, también. El ideólogo Alba, leyenda del Barça e hijo de la ciudad. El amigo del ideólogo Alba, otro mito. Serio, profesional y ayudante de Hansi Flick. El tesorero, historia viva del club. ¿Quién va a dejar tirado al Hospi? Nadie. El que menos, Jordi. "No parará hasta dejar al Hospi en el fútbol profesional. Tenedlo claro", apostilla Nico, su amigo. Y a la vez, Director Deportivo del club del Llobregat. Mola mucho. Buena pinta.