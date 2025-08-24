Jonathan Viera, al rescate de una UD Las Palmas atacada por el Covid-19

Jonathan Viera al rescate. El mediapunta es la novedad de la convocatoria de la UD Las Palmas para disputar el encuentro de este lunes (21.30 horas, El Arcángel) ante el Córdoba CF en El Arcángel. Una lista en la que también estará el delantero serbio Milos Lukovic, para reforzar la delantera amarilla, y Jaime Mata, según ha informado Carla Gil en La Provincia, del mismo grupo editorial de este periódico.

Los que no estarán son el guardameta Adri Suárez, Pejiño y Jesé Rodríguez , que a pesar de estar "entrenando bien" y tratando de llegar a su "nivel óptimo", como expresó el sábado el técnico Luis García, se encuentra aislado del grupo debido a un brote por coronavirus, al igual que sus otros dos compañeros. También se cae de la lista por segunda jornada consecutiva Sory Kaba, que está a la espera de hacer sus maletas. El club canario afirma que Jesé y sus dos compañeros sufren un proceso gripal.

Entre las ausencias esperadas está la de Sandro Ramírez, que sigue su proceso de recuperación tras su operación de rodilla, la de Kirian Rodríguez; Viti e Iván Gil. Los platanitos Iñaki y Arturo también viajan con el resto de la plantilla, completando así la lista de 20 futbolistas que ponen rumbo a Córdoba en busca de la primera victoria de la temporada.