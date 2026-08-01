John Textor demanda a Michele Kang por 400 millones y la acusa de conspirar para arrebatarle el control del Lyon

La guerra por el control del Olympique de Lyon ha dado un paso más. John Textor, expropietario y expresidente del club francés, ha demandado a Michele Kang en un tribunal de Florida reclamando una indemnización de al menos 400 millones de dólares. El empresario estadounidense acusa a la actual propietaria del Lyon de haber orquestado una "conspiración secreta y muy hostil" para hacerse con el control de la entidad aprovechando la delicada situación financiera del grupo Eagle Football.

Según desvela este sábado The Telegraph, la demanda sostiene que Kang diseñó un plan para apartar a Textor de la dirección del club mientras, de forma paralela, preparaba la adquisición del Olympique de Lyon a un precio muy inferior a su valor real. El documento judicial habla de una estrategia coordinada para empujar a la sociedad matriz hacia la insolvencia y facilitar posteriormente la toma de control.

La ofensiva legal no es nueva. Textor presentó la demanda el pasado 20 de julio, aunque ahora han trascendido nuevos detalles sobre las acusaciones. Además de conspiración civil, el empresario también denuncia difamación, ocultación fraudulenta e interferencia en sus negocios.

El Lyon niega las acusaciones

Desde el entorno del Olympique de Lyon han rechazado de forma contundente las afirmaciones de Textor. La versión del club sostiene que la operación se produjo dentro de un proceso supervisado tras los problemas financieros de Eagle Football y recuerda que Michele Kang fue quien lideró la reestructuración que permitió estabilizar la entidad y mantener al equipo en la élite del fútbol francés.

Algunas informaciones publicadas en Francia y Reino Unido apuntan, además, a que durante la gestión de Textor se detectaron cientos de millones de euros en operaciones financieras cuestionadas, un argumento que el entorno de Kang utiliza para justificar la necesidad de un cambio en la dirección del grupo.

Una de las figuras más poderosas del fútbol femenino

El caso adquiere una dimensión especial porque Michele Kang se ha convertido en una de las personas más influyentes del fútbol femenino mundial. La empresaria estadounidense controla el Washington Spirit, el London City Lionesses y lidera el proyecto del OL Lyonnes, además de haberse consolidado como una de las principales inversoras en el crecimiento del deporte.

Precisamente este verano su proyecto ganó todavía más notoriedad con la incorporación de Alexia Putellas al London City Lionesses, un fichaje que situó al club inglés en el foco internacional y reforzó la ambición de Kang de convertirlo en una referencia del fútbol europeo.

Mientras tanto, la batalla judicial entre ambos empresarios amenaza con prolongarse durante meses. Textor reclama una compensación multimillonaria y sostiene que fue apartado de forma deliberada del control del Lyon, mientras que el entorno de Michele Kang insiste en que todas las operaciones se realizaron conforme a la legalidad y en beneficio de la viabilidad del club.