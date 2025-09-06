Johan Plat, sobre su expulsión en el Córdoba-Castellón: "No sé realmente qué decir..."
El técnico neerlandés vio la roja directa en el minuto 44 y vio la segunda parte desde una cabina
Yolanda Peris
"He dicho tres veces 'ahí' y he señalado hacia el córner, y he visto la tarjeta roja. No sé realmente qué decir porque estoy muy, muy enfadado. Al final no he tenido la oportunidad de poder hacer mi trabajo y realmente estoy muy enfadado". Estas fueron las palabras que utilizó Johan Plat para tratar de explicar su expulsión en el Córdoba-Castellón de este viernes, encuentro que finalizó con derrota para los albinegros por 2-1.
La roja llegó en el minuto 44 y nadie entendía lo que había pasado. En este sentido, el entrenador neerlandés añadió que "no entiendo qué es lo que ha pasado. Hay entrenadores que hacen cosas mucho peores y yo no he recibido ni una cartulina amarilla, ni un aviso, solo directamente la tarjeta roja por decir 'ahí' tres veces y no entiendo por qué".
Plat acabó viendo el encuentro desde una cabina del estadio Nuevo Arcángel de Córdoba y aguardará esta semana a conocer la sanción que le acarrea dicha expulsión. Todo dependerá de lo que recoja el árbitro Jon Ander González, del comité Vasco, en el acta del partido.
- Flick tenía razón con Pedri
- Suena el primer objetivo de Deco para la próxima temporada
- El tenis tiene un problema con Sinner
- Maldini desvela la diferencia entre el Barça y el Real Madrid: 'Es muy superior
- Oriol Romeu, un adiós fantasma
- Yaakobishvili ya es el número '1' del Andorra: el Barça, atento
- Anda, ya'... La respueta de Oyarzabal a las explicaciones de Lamine Yamal sobre el penalti
- Eurobasket 2025: España - Grecia, en directo