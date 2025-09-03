Johan Plat, "muy contento" con los fichajes del Castellón: "Tenemos un buen equipo"

El técnico del Castellón, Johan Plat, ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido que su equipo jugará este viernes contra el Córdoba en el Nuevo Arcángel (21.30 horas), aunque gran parte de su comparecencia ha versado sobre el mercado de fichajes recién cerrado y la situación de la plantilla albinegra y sus dos nuevos futbolistas: Tommaso De Nipoti y Adam Jakobsen. «A estos jugadores hay que darles un poco de tiempo. Creo y confío en los chicos y creo que podemos hacer cosas especiales esta temporada», ha abundado Plat.

Sobre cómo ha quedado la plantilla del Castellón tras el cierre del mercado de fichajes el entrenador ha dicho estar «muy contento por las dos últimas llegadas», y ha agregado que «son atacantes y pueden marcar y pueden ser creativos». Respecto a Jakobsen ha comentado que «es un delantero que puede meter goles, puede asistir y es muy bueno con el balón. Es fuerte: un delantero muy completo». Y respecto a De Nipoti ha señalado que «es un mediapunta ofensivo, creador, que puede jugar de segundo delantero. Nos vendrá muy bien». De ambos ha dicho que «los dos estaban jugando con sus equipos y, por lo tanto, están para jugar, aunque necesitan conocer un poco nuestra forma de jugar».

Una licencia libre

Se le ha cuestionado sobre si cerrado el mercado de fichajes y teniendo el Castellón libre una licencia, si se pudiera incorporar algún jugador fuera de este plazo. Su respuesta fue clara: «Es una pregunta que le la tendrían que hacer a Ramón (Ramón Soria, director de reclutamiento de la entidad castellonense). Yo estoy aquí para hablar del partido que tenemos ahí muy cerca», ha dicho con ironía el preparador neerlandés.

A colación de esa pregunta, y teniendo en cuenta que hay un gran futbolista como es Lucas Pérez, ex del Deportivo, sin equipo, se le ha preguntado a Johan Plat sobre si le gustaría tener a un futbolista así en su equipo ha contestado de la mejor manera posible: «Esa es una pregunta para Ramón. Es un fenómeno en España; ha estado en muy buenos clubes de aquí y de Europa. Siempre estoy abierto para jugadores así», ha apuntado.

Partido de armas tomar

Y, cómo no, también se le ha preguntado sobre el partido que está ahí a la vuelta de la esquina contra el Córdoba, este viernes a las 21.30 horas, en el Nuevo Arcángel. Ha dicho de este enfrentamiento que «jugamos contra un equipo muy fuerte. Siempre muy intenso en la presión. Visitamos un estadio muy bonito y vamos allí con la clara idea de sacar los tres puntos».