Johan Pat califica de «muy importante» el partido contra el Ceuta en el SkyFi Castalia

Johan Plat, entrenador del Castellón, reconoció que este quinto encuentro de la temporada «es muy importante para nosotros», después de no haber podido ganar ninguno de los cuatro anteriores. «Debemos sumar de tres en tres, apretar desde el inicio y ser muy listo arriba», agregó. El Castellón recibirá al Ceuta este domingo a partir de las 18.30 horas en el SkyFi Castalia.

Dijo que su equipo «está bien» para afrontar este encuentro y que «la semana ha sido larga para poder preparar este partido». Y se mostró «confiado» en que el trabajo que está haciendo su equipo al final sirva para recoger los frutos, sumar la victoria.

«Esperábamos sumar más puntos después de la gran pretemporada que hemos hecho», apuntó el preparador neerlandés. «Creamos ocasiones y nos cuesta marcar, y los rivales apenas nos crean peligro y nos marcan con facilidad», dijo Johan Plat.

Se siente respaldado

A pesar de que un pequeño sector de la afición empieza a estar nerviosa porque sólo se han sumado uno de los doce puntos posibles, el máximo responsable de la plantilla del Castellón manifestó que «Noto mucho el apoyo y la confianza por parte de todos», finalizó el técnico del Castellón.

Johan Plat no se podrá sentar en el banquillo al tener que cumplir una sanción de dos partidos tras ser expulsado ante el Córdoba. El entrenador lamentó que, «si aplican las reglas como me hicieron a mí, no habrá entrenadores sentados en los banquillos en el futuro».