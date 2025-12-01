Joaquín lo vuelve a hacer: "El que se acueste antes de las seis de la mañana tiene multa"

El Betis volvió a imponerse al Sevilla (0-2) en el Sánchez Pizjuán después de ocho temporadas. El equipo de Manuel Pellegrini llegó al derbi muy mermado, con las bajas de Antony, sancionado, e Isco, Lo Celso y Amrabat, lesionados, pero supo aprovechar sus ocasiones ante un Sevilla muy flojo. Pablo Fornals y Sergi Altamira fueron los autores de los tantos.

El derbi sevillano quedó empañado por un episodio lamentable. Desde el fondo del Pizjuán, varios aficionados lanzaron botellas y mecheros hacia la zaga defensiva del Betis y hacia Álvaro Valles. De inmediato, Munuera Montero lo tuvo claro y activó el protocolo para detener el partido durante 15 minutos.

A pesar de los incidentes, el Betis disfrutó de la victoria sobre el terreno de juego del Sánchez Pizjuán. Una de las personas que no quiso perderse la oportunidad de disfrutar de la victoria fue Joaquín Sánchez, exjugador del Betis y consejero del club.

El del Puerto de Santa María acudió al palco del estadio del Sevilla para representar al Betis. Con el pitido final, Joaquín no dudó un instante en bajar a los vestuarios a celebrar la victoria, como un jugador más.

El consejero del club se quitó hasta la corbata para festejar el triunfo, mientras, tanto él como los jugadores del Betis, bailaban 'La Morocha', canción de BM y Luck Ra, dentro del vestuario.

Después de bailar varias canciones, Joaquín, en tono de broma, quiso enviar un mensaje a toda la plantilla del Betis: "El que se acueste antes de las seis de la mañana tiene multa".

No fue la primera vez que hizo esta declaración, ya que en la última victoria del Betis en el feudo sevillista, en 2018, Joaquín desató la locura tras la manita que recibió el eterno rival (3-5).

En zona mixta, el del Puerto de Santa María destapó que "hoy no se puede descansar". Asimismo, reconoció que "el que llegue antes de las cinco de la mañana tiene multa. Imagínate".