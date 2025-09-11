Joaquín Muñoz y Portillo, reencuentros cruzados

El Málaga CF y la SD Huesca se enfrentan este sábado, a partir de las 18.30 horas, con una historia de reencuentros cruzados. Joaquín Muñoz y Francisco Portillo, uno de blanquiazul y otro de azulgrana, jugarán en esta quinta jornada contra uno de los equipos que mayor impacto tuvieron en sus respectivas carreras. El de Miraflores vuelve meses después a El Alcoraz, mientras que el paleño se cita con el equipo que le llevó al fútbol profesional y a la Champions League.

Joaquín Muñoz

El ahora blanquiazul aterrizó en el Alto Aragón cuando solo tenía 19 años, procedente de la cantera del Atlético de Madrid, con el objetivo de asentarse como futbolista profesional. En aquel momento, la apuesta del Huesca fue absoluta, pagando un millón y medio de euros por su fichaje, esperando la explosión del jugador. Sin embargo, el recuerdo local es el de haberse quedado a medias, con tantas luces como sombras, en un período de seis años que llegó a su fin este pasado verano.

Joaquín Muñoz disputó allí 135 partidos, alternando su paso por Aragón con otras dos cesiones. La primera fue al Mirandés y la segunda tuvo como destino el Málaga CF, estrenándose así en La Rosaleda. Como azulgrana dejó 15 goles y 12 asistencias, y este sábado, siendo uno de los jugadores más importantes en el esquema de Sergio Pellicer, regresa a la que fue su casa con el objetivo de aumentar esos ocho puntos que guarda el equipo de Martiricos en el casillero.

Portillo

El camino a la inversa es el que recorre Francisco Portillo, uno de los nombres del verano en el fútbol español después de escribir una de las páginas más emocionantes de la historia del Real Oviedo. La del héroe inesperado para devolver al equipo asturiano a la máxima categoría, 24 años después, con una derecha espectacular a la escuadra en el primer tiempo de la prórroga.

A pesar de protagonizar su quinto ascenso, su camino ha estado lejos de regresar a la elite con 35 años. De hecho, no tomó una decisión en firme sobre su futuro hasta el 29 de agosto, cuando se anunció su fichaje por la SD Huesca, para confirmar que su trayectoria iba a continuar en LaLiga Hypermotion a las órdenes de Sergi Guilló.

Hasta el momento, ha disputado 27 minutos en la victoria contra el Eibar y 10 más en la derrota contra el Ceuta, buscando aún su hueco, más como revulsivo que como protagonista del próximo rival de los boquerones.

Este sábado se le abre una nueva ventana y lo hace contra el Málaga CF, el equipo que le hizo debutar como profesional y que le llevó a competir en la Champions League. El canterano se estrenó a sus 19 años con 16 minutos de la mano de Muñiz ante el Madrid, pero no fue hasta la temporada 12/13 cuando de verdad empezó a ganar peso en el equipo. Vistió la elástica blanquiazul a lo largo de 91 partidos y su carrera siguió posteriormente por Betis, Getafe, Almería, Leganés, Almería, Huesca y Real Oviedo.

El Alcoraz, presente común

Ahora, en momentos muy diferentes de sus trayectorias, Joaquín Muñoz y Portillo se cruzarán en El Alcoraz con intereses contrapuestos. El pasado y el presente de los dos malagueños se cruzan con el objetivo de demostrar ante la que un día fue su afición y de regalar puntos a la que hoy es su público local.