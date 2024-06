Joan Soteras: "El fútbol catalán está en un muy buen momento"

Joan Soteras (Sabadell, 1948) se encuentra en su séptimo año al frente de la Federació Catalana de Futbol. En una temporada donde solamente habrá tres equipos catalanes en las categorías profesionales, el fútbol catalán presenta, a su vez, un récord de fichas federativas.

Tras finalizar el curso futbolístico, el presidente de la FCF atendió a SPORT para repasar la actualidad y el estado del fútbol catalán antes de la Asamblea General Ordinaria de la federación.

Pregunta: Esta temporada se ha logrado el récord de fichas federativas con un total de 218.867, ¿qué valoración hace de este curso?

Respuesta: Ha sido una temporada muy positiva, pero muy positiva de verdad. La Federació Catalana de Futbol es la número uno de España, sigue siendo la número uno de España en muchos aspectos y nosotros estamos orgullosos como Junta Directiva. Y tenemos la suerte de que los clubes catalanes son quienes permiten que estemos al frente de la federación y valoran la seriedad de esta junta directiva y sobre todo que cumplimos las promesas. En poco más de un año, hemos cumplido las promesas electorales de nuestro programa electoral en más de un noventa por cierto.

A nivel económico, la campaña se ha cerrado con superávit.

Todas las promesas en esta casa se cumplen. Se prometió hace siete años, desde que estoy al frente de la Federació Catalana de Fútbol, que no se subiría ni un euro, ninguna cuota federativa, ni a federados, ni a clubes. Esto se ha cumplido a raja tabla. Además, desde que se cogió esta federación, que era una federación totalmente arruinada, hemos conseguido, sin subir ni un euro a nadie, ser una federación que económicamente estamos saneados, que los fondos propios los tenemos positivos y que gozamos de una salud excelente económicamente. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Imaginaros lo que se robaba en esta casa...

Y con campañas a favor del fútbol femenino y en contra de la violencia en los estadios...

Hemos realizado campañas dinerarias en el fútbol femenino, en el fútbol amateur y en el fútbol base. De hecho, no hay ningún club de Catalunya que no cobre una subvención, sea mayor o sea menor. Estamos rozando los 5 millones de euros en subvenciones para el fútbol catalán, unas cifras que nunca se habían dado.

¿Qué espera de la Asamblea General Ordinaria?

Creo que será una balsa de aceite como habitualmente son. Los clubes están contentos con nuestra gestión y lo reflejan en las propias asambleas, donde notificamos todas las novedades dentro del fútbol catalán.

Primera temporada de la Lliga Elit, ¿cómo evalúa su implementación?

Es un acierto más de esta junta directiva. Y no lo digo yo, lo dice la crítica, y los propios clubes. La Lliga Elit es una categoría muy bonita y muy competitiva, un buen espejo de la Tercera División. Asimismo, una parte está subvencionada con fondos propios.

Joan Soteras, charlando con SPORT / Valenti Enrich

¿Habrá novedades respecto a la Copa Catalunya?

Sí. La Copa Catalunya es el máximo exponente de esta federación y, por ello, entendemos que hay que darle un lavado de cara para cuidar y darle valor a la competición. El nuevo formato va a realzar el torneo y queremos que participar sea una obligatoriedad, incluyendo a los equipos más grandes. Empezarán todos los campeones de las categorías más bajas a jugarla hasta llegar al final con los equipos de Primera División. Por lo tanto, yo creo que será un formato bonito, que va a gustar y que le dará la importancia que merece.

Pese al récord de licencias, a los equipos catalanes no les ha ido bien en los 'playoff' de ascenso. Nàstic, Sant Andreu, Lleida, Europa son algunos ejemplos. ¿Hay un problema de competitividad en el fútbol catalán?

No lo creo. Yo diría que hay un problema de inversión. En el momento en que cuatro equipos catalanes se clasifican para el 'playoff' en Segunda RFEF, no creo que sea una cuestión de competitividad. Los clubes catalanes son serios y no gastan más de lo que pueden, pero después cuando salimos de Catalunya y salimos a jugar los 'playoff' con el resto de España nos encontramos con clubes con inversiones muy superiores a las catalanas.

En cuanto a la Primera RFEF, desgraciadamente dos equipos descendieron, pero otros dos también han estado en el 'playoff'. En este caso, no es falta de inversión, sino que es tener mejor o peor suerte. Sin embargo, ni la Federació puede ganar partidos, ni la Federació pierde partidos. Los partidos los pierden los propios clubes o los propios jugadores. Yo, como presidente, no puedo meterme ni ponerme en la gestión interna en los clubes, lo único que deseo es que la temporada que viene volvamos a tener equipos catalanes en los 'playoff'. Y va a llegar un momento que se le va a dar la vuelta y lograremos ascensos.

No obstante, ¿le duele la falta de equipos catalanes en el fútbol profesional?

Me duele a mí y a todos los catalanes. Nosotros quisiéramos ver cuantos más clubes posibles en categorías altas del fútbol español y sobre todo en el fútbol profesional. Pero federativamente nosotros no podemos hacer nada. En lo que nos corresponde, el fútbol territorial, estamos logrando crecer con la creación de la Lliga Elit o instaurando los 'playoff' de ascenso en diferentes categorías.

Por lo tanto, ¿el fútbol catalán está en un buen momento?

Yo creo que está en un muy buen momento porque cuando hablamos de fútbol catalán tenemos que hablar de los 1.400 clubes que tenemos en Catalunya, no tan solo centrarnos en las categorías del fútbol profesional. Y este tiene una salud de hierro. Somos los números uno en licencias, somos los números uno en cantidad de equipos y en número de clubes. Así que creo que en este momento gozamos de una salud excelente.