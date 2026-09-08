Joan González: "Veía los recuerdos desde un 'ya no volverá a pasar'"

La Wikipedia en catalán dice que es "un futbolista profesional que juega como centrocampista en el Lecce de la Serie A". La Wikipedia en español dice que es "un exfutbolista español que jugó como centrocampista".

"Mi vida ha cambiado drásticamente y ya no es aquella que había antes", reconoce Joan González (Sant Cugat del Vallès, 2002). Tuvo que colgar las botas a los 22 años por una cardiopatía congénita. Su último partido fue y será el miércoles 29 de mayo del 2024 con Catalunya.

Se formó en el Sant Cugat, en el Barça, en el Cornellà y de nuevo en el Barça. Compartió días con Balde, Fermín, Gavi y Gerard Martín. En 2021, una vez acabada la etapa juvenil, el Barça no le ofreció la renovación y voló al sur de Italia. Eran tiempos de pandemia. Entre las temporadas 2022-2023 y 2023-2024 sumó 64 encuentros en la Serie A, con dos goles. Recuerda los retortijones en el estómago que sintió la primera vez en San Siro. Llegó a sonar para el Milan: sus amigos le enviaban las noticias y los rumores que les aparecían por Twitter.

De la noche al día el presente se convirtió en un pasado al que ya no podía volver: "Al principio lo pasé fatal. En lugar de mirar los recuerdos desde la alegría o desde el orgullo los veía desde un 'ya no volverá a pasar'. Cada vez estoy más tranquilo porque con el tiempo te vas haciendo un poco más a la idea. No sé si algún día se acabará de curar, supongo que sí, pero siempre tienes esos pensamientos de volver atrás y todo eso".

En verano de 2024 le detectaron una anomalía cardíaca. En un primer momento se quedó fastidiado por no poder ir al stage de pretemporada del Lecce: pensó que sería una cosa de algunos días, algunas semanas como máximo. "Después la mente humana se pone en lo peor y dudas. Y cada vez que va pasando más tiempo había menos dudas de que podía ser algo malo y más dudas de que podía volver", dice. Se pasó toda la temporada en blanco, de prueba en prueba y de consulta en consulta. No dejó de ver el fútbol, pero sí la liga italiana: "Porque es lo que era más fácil que me hiciera recordar". Incluso a su Lecce: "Miraba los resultados, pero me costaba verlo".

Con el comienzo de la pretemporada pasada se repitió el reconocimiento médico. "Aún había esperanza porque los doctores no me habían dicho al 100% que no podría volver", pero ya sabía el final. Recibió el no definitivo en una consulta de Barcelona, con su familia.

El primer sentimiento fue la incredulidad. Que su vida y su mundo se habían esfumado. "¿Por qué? ¿Por qué a mí? Lo vives con mucha rabia". Habla de la rabia de superar la criba del fútbol profesional, tan dura, de llegar a ser, y no poder seguir siendo por una cosa ajena a uno mismo e incluso al propio fútbol. "Cuando pasó todo incluso me planteé si había valido la pena llegar al fútbol profesional para tener el caramelo en la boca y que luego te lo quiten. En plan 'si no lo hubiera vivido ahora no estaría sufriendo'", dice Gonzalez.

"Con el tiempo entiendes que lo importante es la salud y que suerte que me lo encontraron. Los consejos y los comentarios de mi familia y mis seres queridos ayudaron mucho", reconoce. "Las primeras veces que te dicen algo piensas: 'Sí, claro, eso está muy bien, pero yo quiero seguir jugando al fútbol'. Estaba jodido. Luego te pones a pensar que podía haber sido algo peor. Mil cosas que te ayudan a ver las cosas con otros ojos. Todos somos afortunados a nuestra manera", remarca. El presidente del Lecce llegó a decir que el médico le salvó la vida porque se trataba de una patología congénita muy difícil de diagnosticar, un caso de estudio: "Un pequeño detalle como este a veces pasa por alto y luego puede haber problemas mucho más graves. ¿Hasta qué punto me ha salvado la vida? No lo sé. Mejor no saberlo", asiente Gonzalez.

Hace unos meses volvió a calzarse las botas para jugar una pachanga en una liga de aficionados, con el aval de los médicos y con un pulsómetro en la muñeca. "No podía pasar nada, pero sufrí un poco. Porque te pones a pensar y porque es muy difícil jugar al fútbol de una forma relajada. Cada vez que pasa un balón cerca te sale hacer un esprint. ¿Cómo no vas a correr si tienes un rival al lado que corre para coger la pelota?", afirma.

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Sigue estudiando el grado en Administración y Dirección de Empresas y sigue dando pasos en su "nueva vida". "Ha sido duro, como le puede pasar a cualquier persona que ya tenía su vida encarada, su futuro pensado y de repente todo cambia. Los futbolistas acaban su carrera mucho más tarde. Yo primero no tengo ese colchón económico y segundo me quedan muchos años de vida y tengo que buscar cómo seguir adelante. Me quedan muchos años de vida por delante. Puedo ver esto como un punto negativo, pero también como algo bueno", admite. Quiere continuar unido al mundo del fútbol: "Es de lo que sé. Aunque haya pasado todo esto no estoy enfadado con el fútbol. El fútbol no tiene la culpa".