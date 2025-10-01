Joan Gaspart, expresidente del Barça, expone su castigo: "Soy el único socio 'non grato' por el Real Madrid y el Espanyol"

Joan Gaspart es un hombre muy 'culé', aunque será siempre recordado principalmente por su etapa al frente del FC Barcelona. Durante más de dos décadas fue la mano derecha de Josep Lluís Núñez como vicepresidente del Barça, etapa en la que el club vivió un crecimiento económico y deportivo muy significativo. En el año 2000, tras la dimisión de Núñez, Gaspart fue elegido presidente de la entidad azulgrana.

Su mandato, sin embargo, estuvo marcado por la inestabilidad. El equipo no logró conquistar títulos relevantes, las decisiones deportivas fueron muy discutidas y los fichajes de alto coste no rindieron como se esperaba. La presión social y los malos resultados le llevaron a dimitir en 2003, antes de concluir su mandato.

Tras su paso por el Barça, Gaspart fue vicepresidente de relaciones institucionales de la RFEF, nombrado en 2004 durante la presidencia de Ángel María Villar. En ese cargo, se involucró en asuntos mediáticos relacionados con la federación, lo que le permitió estar cerca de decisiones institucionales, de relaciones exteriores, de arbitraje, etc.

Ahora, como aficionado del Barça (y también empresario), interviene públicamente en diferentes debates, tertulias, pódcast y medios de comunicación deportivos. En el pódcast 'Mami qué dices?', recordó que es el único socio del mundo declarado 'persona non grata' tanto en el Santiago Bernabéu, como en el estadio de Cornellà-El Prat, debido a una serie de declaraciones y comportamientos controvertidos que generaron tensiones con aficionados y directivos de los clubes rivales.

Persona 'non grata' en el Santiago Bernabéu

"Yo soy el único socio, en 125 años de historia, que ha sido declarado 'non grato', por Espanyol y por Madrid. No hay ningún socio del Barça, que tenga el honor de tener en su despacho los dos diplomas. Uno es la carta que recibí del Espanyol, donde me lo declaraban, e igual en el Real Madrid, otra carta", empezaba diciendo.

En noviembre de 1997, tras una victoria del FC Barcelona por 2-3 en el Bernabéu, Gaspart comparó el estadio madridista con el cabaret "El Molino" de Barcelona, mientras que calificó el Camp Nou como "El Liceo". Estas declaraciones fueron interpretadas como un menosprecio al estadio y a los aficionados del Real Madrid. En respuesta, el club blanco le declaró persona non grata, prohibiéndole el acceso al palco del Bernabéu.

Sin embargo, el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le otorgaba derecho de acceso al palco por su cargo en la federación, lo que dificultaba la aplicación efectiva de esta medida.

"Nunca he pisado Cornellá"

Gaspart también ha sido crítico con el Espanyol en diversas ocasiones. "Sucedió por dos temas puntuales que no vienen al caso, y que hice, y que me mereció la declaración de 'non grato'. Eso significa que no puedes ir a ver un partido a ese campo porque no eres bien recibido. Si vas tienes que ir camuflado o escondido. Esto con los años, se supera, se pide disculpas, o si es el caso, o la junta que entra dice que da igual, y me levantan el castigo. He vuelto a ir al Santiago Bernabéu, pero a Cornellá nunca... salvo una vez", concluía.