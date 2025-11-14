Ni Joan Garcia ni el 'Dibu': Iker Casillas escoge a su único rival bajo palos

Los porteros no suelen ser considerados los mejores jugadores de los equipos de primer nivel, aunque queda demostrado que sin uno de los grandes es muy difícil completar la temporada como muchos clubes de la élite del fútbol esperan.

El claro ejemplo está en la semifinal de la Champions League de la temporada pasada, en la que aunque Szczesny y Sommer hicieran dos buenos partidos, el guardameta suizo fue determinante para asegurar el pase a la final del conjunto de Milán, aunque luego flojeó en la final contra el PSG de Luis Enrique, que le marcó 5 goles.

Por eso, un nombre como el de Iker Casillas es tan icónico a día de hoy, pues es el mejor portero de la historia del fútbol español y baluarte del Real Madrid que se enfrentaba al Barça de Guardiola y compañía y que levantó la Copa del Mundo en Johannesburgo en 2010.

Iker Casillas celebra el Mundial tras el pitido final. / SPORT

Ahora, el madrileño se ha sometido al test rápido del 'influencer' Adri Contreras, que le preguntaba por quién es el guardameta que considera mejor que él y le iba lanzando nombres, hasta conseguir sacarle uno solo.

"'Dibu' Martínez... De Gea... Ter Stegen... Joan Garcia..." ninguno de estos cuatro grandes nombres hacía levantar la mano al ex del Real Madrid, quien sabe su importancia como uno de los mejores de siempre.

Tampoco Szczesny, ni David Raya, ni Van de Sar, el 'Santo' se apoyaba en el entrevistador con una mueca que apuntaba a que no iba a salir nadie que considerara que es o que fue mejor que Iker.

Gianluigi Buffon, cuando defendía la portería de la Juventus | AFP / ·

Oblak, Keylor Navas, tampoco Courtois, pese a que ha sido la razón de alguna de las Champions más recientes del Real Madrid, incluso el mítico Oliver Kahn tampoco es rival, igual que Manuel Neuer.

Finalmente, Casillas reconoce el mérito ante el último nombre de la lista, Gigi Buffon: "Mira, sería el posible caso en el que levantaría la mano", reconoce.

El mostoleño disputó prácticamente toda su carrera en el Real Madrid, club al que llegó en el fútbol base. Debutó la temporada 1999 y se mantuvo como figura bajo palos hasta 2015, cuando tras una disputa con Jose Mourinho le obligó a exiliarse al Oporto, hasta 2020 que colgó los guantes.

Más que un palmarés, Casillas tiene una sala de trofeos, con el Mundial, las dos Eurocopas, tres Champions, cinco ligas, dos Supercopas de Europa, un Mundial de Clubes, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, una Copa Intercontinental y hasta una liga portuguesa.