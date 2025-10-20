Jesús Vallejo sobre la temporada salvaje de Pedri en 2021: "Venía con unas ojeras tremendas"

Pedri se ha convertido en el timón del Barça y la selección española gracias a su infinita calidad que provoca que tantos le comparen con Andrés Iniesta, otro de los magos del balón en la historia de España.

El canario destaca por su resistencia y un físico que ahora parece irrompible, pero que durante unos años fueron el mayor dolor de cabeza para el canario y su club y combinado nacional.

Pedri marcó el primer gol del derbi entre el Barça y Girona / Dani Barbeito

Aunque su talento siempre ha sido algo evidente, muchos no creían que pudiera sobreponerse a una situación que parecía crónica, con lesiones en el muslo, isquiotibiales y hasta 13 afectaciones entre 2021 y 2025.

Durante estas temporadas la principal hipótesis para encontrar el motivo a tanta lesión fue un calendario cargadísimo de partidos durante 2020 y 2021 en el que Pedri disputó la temporada con su club, los Juegos Olímpicos y la Eurocopa. En total, casi 70 partidos en un año natural que tuvieron consecuencias posteriormente.

Pedri destruido antes de jugar un partido con España en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. / RTVE

Jesús Vallejo fue uno de los seleccionados para representar a España en los Juegos de Tokio y tuvo la oportunidad de compartir vestuario con el mago de Tegueste. Ahora, unos años después, indica cómo la exigencia física afectó al barcelonista.

"Venía con unas ojeras tremendas. Estaba agotado, liquidado físicamente", apunta en una reciente entrevista con Post United el ahora jugador del Albacete y exjugador del Real Madrid.

Sin embargo, ni con esas perdió la calidad y la capacidad de generar juego como prácticamente solo él sabe hacer en el universo futbolístico mundial: "Aun así pudo dar buen rendimiento en los Juegos, fue una brutalidad", añade el maño.

En la competición olímpica disputó los seis partidos que jugó España y solamente fue sustituido en un partido, acumulando más de 550 minutos y un subcampeonato tras perder la final contra Brasil.