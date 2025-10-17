Jesé y su situación en Las Palmas: "Si se quiere ir, que se vaya"

El presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, ofreció una conferencia en el estadio para presentar la nueva cerveza oficial del club, 'Pio Pio', y aprovechó para repasar la actualidad amarilla.

Las Palmas atraviesa un gran momento, instalado en puestos de play-off y a solo tres puntos del líder, el Cádiz. El máximo accionista celebró la buena racha: "Estamos como esperábamos. Estoy encantado. Queríamos tener un equipo campeón y lo habíamos previsto así. Estamos a un punto del ascenso directo".

También habló sobre Jesé, que el pasado jueves sufrió una nueva lesión muscular en la pierna derecha. El canario no ha arrancado como esperaba en su tercera etapa en la UD Las Palmas, tras su paso por el Johor FC de Malasia.

En los nueve primeros partidos de liga ha acumulado tres ausencias por lesión, tres presencias en el banquillo y solo tres encuentros disputados, con minutos muy residuales (6 ante el Burgos, 21 ante el Leganés y 12 ante el Almería), para un total de apenas 39 minutos. Aun así, Jesé solo piensa en recuperarse y aportar al equipo en la lucha por el ascenso a Primera División.

Aunque no parece ser una pieza clave para Luis Garcia, Ramírez habló del jugador destacando que "es un futbolista importante". "Aquí juega quien decide el míster. Creemos que el cuerpo técnico tiene que tomar decisiones". Si Jesé se quiere ir, que se vaya (en tono irónico). Aunque espero que no quiera, es un jugador muy importante para nosotros".

El delantero de 32 años no es el único en la enfermería. Sandro, Recoba, o Mika Mármol también están fuera de combate. "Todavía quedan dos meses para el mercado de invierno. Lo que tenemos que hacer es seguir ganando y trabajando", señaló Ramírez. "Estamos preocupados por las bajas pero en un mes podemos tener a Sandro y a Viera y a Jesé, en un par de semanas. La dificultad está en que Recoba se perderá 6 meses. Tenemos que ayudarle a recuperarse. Podría estar en marzo o abril".

El banquillo de Las Palmas durante un partido / J.PEREZ CURBELO

El dirigente también subrayó el papel que puede tener la cantera ante las múltiples bajas: “Tenemos una plantilla grande, hay mucha gente que quiere estar y contamos con jugadores del filial pidiendo paso”.

Ramírez reafirmó su deseo de regresar a la máxima categoría, aunque pidió calma: "El mundo no se acaba para la UD Las Palmas, que es eterna y va a seguir adelante, esté yo de presidente o esté otro, y volverá a Primera División. No sé si será esta temporada o será otra, pero hay que tener tranquilidad porque no se asciende hasta junio".

Operación centrales

También habló sobre la situación contractual de los dos mejores centrales del equipo, Mika Mármol y Sergio Barcia. Ambos finalizan contrato en junio. Sobre el ex de La Masia, el presidente fue claro: "Nosotros queremos renovar a Mika pero si Las Palmas no está en Primera División, a Mika le sobran equipos para jugar en Primera".

Algo parecido sucede con Barcia, cedido por el Legia de Varsovia sin opción de compra. "Queremos comprarle, pero para ello debemos estar en Primera. Si no, volveremos a pedirle que venga". El defensa gallego, uno de los pilares de Luis Garcia, ha disputado todos los minutos de liga y el club ya trabaja para retenerlo en propiedad.

Finalmente, Ramírez tuvo un emotivo gesto al brindar por Kirian Rodríguez, que el pasado septiembre superó su segundo cáncer y recibió el alta médica y competitiva. Una noticia maravillosa para el jugador y para toda la familia amarilla.