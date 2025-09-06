Jeremy Mellot, sobre la derrota del Castellón: "Los dos goles que encajamos no son de un equipo profesional"

Cara de incredulidad entre los futbolistas del CD Castellón tras verse remontados en el marcador por el Córdoba y perder el tercero de los cuatro encuentros disputados hasta el momento. Uno de los hombres con jerarquía en el vestuario de la escuadra castellonense, Jeremy Mellot, hizo autocrítica: «Los dos goles que hemos encajado no son de un equipo profesional».

El lateral francés reconoció que ante el conjunto cordobés se hizo «una buena primera parte y la segunda parecimos otro equipo». Bajo su punto de vista, el tempranero penalti que transformó el Córdoba le dio vida al conjunto verdiblanco: «Puede que sea o puede que no, pero es un penalti de niños». Tras encajar ese gol el Castellón se descompuso un poco.

«Tras encajar el 1-1 el equipo necesitaba tener un poco la cabeza fría porque si lo miras bien, los dos goles que encajamos son de niños, no de un equipo profesional», abundó diciendo el ex del CD Tenerife, que ha sido titular en los cuatro partidos disputados por la escuadra castellonense.

Más de lo mismo

Para Mellot, el CD Castellón está reincidiendo en los mismos errores. «Como ante el Valladolid, como ante el Zaragoza y en esta ocasión contra el Córdoba, el equipo necesita un poco de mentalidad porque somos un buen equipo, que hace cosas muy buenas con el balón, pero sin el esférico sufrimos», apuntó.

El conjunto castellonense marca poco, pero los rivales sí que le marcan. Por eso, el experimentado futbolista francés dijo que «no podemos marcar tres, cuatro o cinco goles para ganar un partido, porque siempre nos marcan. En esta categoría es imposible marcar tanto para ganar. Necesitamos ser un poco más fuertes en defensa, y tener la cabeza alta de cara al próximo partido».