Jenni Hermoso recibe amenazas de muerte en redes sociales tras el 'tour' mediático de Luis Rubiales: "Seguimos para bingo"

El nombre de Luis Rubiales ha aparecido en incontables medios de comunicación a lo largo de la semana, ya que ha aparecido públicamente por primera vez desde su condena por agresión sexual en 'El Chiringuito' y por la accidentada presentación de su libro 'Matar a Rubiales', en la que un tío suyo le lanzó varios huevos.

Gracias a ello, el debate sobre quién pudo tener más o menos razón en el lamentable episodio durante la celebración del Mundial conquistado por la selección española en 2023 en la que el que por entonces era el presidente de la RFEF plantó un "piquito", como le llamaba él al beso, a la exfutbolista del Barça y actual jugadora de Tigres, Jenni Hermoso.

El beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial de 2023 en Sídney / YouFirst

Desde tertulias matinales, hasta debates en programas deportivos, la polémica ha vuelto a estar servida durante estos días, y parece que a alguno no le ha sentado bien que se pusiera nuevamente a Hermoso como la víctima del caso.

Así lo ha demostrado la propia jugadora de la liga mexicana en su cuenta de Instagram en la tarde del viernes, que ha usado para denunciar un comentario en el que una persona le amenaza de muerte.

"Pinche puta" y "Vas a morir hija de puta", son los dos escritos que la persona ha dejado en los mensajes directos de la internacional con España, que en la última convocatoria volvía a jugar unos minutos tras un año sin ser llamada por parte de la seleccionadora, Montse Tomé, que fue despedida en agosto, a favor de Sonia Bermúdez.

La amenaza de muerte a Jenni Hermoso a través de las Historias de Instagram. / Instagram

Lejos de quedarse callada, Hermosos expone el perfil del agresor verbal y añade un texto para que todo el mundo tenga claro quién es: "Seguimos para bingo. Que se le vea bien la cara a esta gente, que con niños en una foto es capaz de hacer estas cosas", apunta la jugadora acerca de la persona en cuestión.

Esta no es la primera ocasión que recibe insultos y desconsideraciones, ni tampoco la primera vez que lo hace público, demostrando que todavía queda mucho trabajo por hacer, ya que estés a favor o en contra de la campaña en contra de Rubiales, no se puede ir insultando libremente a otras personas por redes sociales.

Más allá de la anécdota, Jenni también ha visto como sus fotografías se llenaban de comentarios despectivos hacia su persona, con emoticonos de caras vomitando o el del excremento, así como varios "judas", "satanás", "mentirosa", "vendida" o que le indican que "da pena".