Real Zaragoza
Jeison Medina anota el gol de su vida y Kagawa no se apaga
El japonés sigue jugando seis años después de su fichaje por el Real Zaragoza en la Primera División de su país y el colombiano marcó el gol que clasificó a su equipo para las semifinales de la Libertadores
Arturo Pola
Ha llovido mucho desde que el Real Zaragoza anunciara en agosto de 2019 el fichaje de Shinji Kagawa. Ha sido, sin duda, la incorporación más mediática desde que el equipo aragonés consumara su último descenso. Su llegada no se podía entender más que porque el club blanquillo fuera a ser una de las últimas etapas de su carrera después de haber estado considerado como uno de los mejores centrocampistas del planeta fútbol.
Sin embargo, el exfutbolista del Borussia Dortmund o del Manchester United se resiste a colgar las botas. Tras la temporada que estuvo en el Real Zaragoza, Kagawa pasó por las Ligas de Grecia y de Bélgica y, en el año 2023, el japonés decidió volver a su país natal para jugar allí antes de retirarse. Pero lo que parecía que iba a ser una corta despedida en el fútbol nipón se ha convertido en, por el momento, tres temporadas en las filas del Cerezo Osaka, uno de los clubs con más historia del país asiático.
En su regreso a casa, Kagawa llegó para ser una pieza indiscutible en su nuevo equipo y así lo fue durante su primera temporada. No obstante, el exzaragocista, a sus 36 años, ha ido perdiendo protagonismo en el Cerezo Osaka y ahora tiene un rol más secundario, siendo habitualmente suplente. El nipón ha retrasado todavía más su posición en el campo y sus números de goles y asistencias han disminuido, aunque este año ha anotado cuatro tantos, la mayoría a balón parado.
Libertadores
Otro jugador que también pasó por el Real Zaragoza ha vivido en los últimos días uno de los mejores momentos de su carrera. Se trata del colombiano Jaison Medina, que actualmente milita en el conjunto Liga Deportiva Universitaria de Quito de la Serie A de Ecuador. Medina ha entrado por la puerta grande en la historia de su club al anotar el gol que sirvió a sus equipo para clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar al todopoderoso Sao Paulo de Brasil.. El exzaragocista ha acaparado los titulares de muchos periódicos de América del Sur.
Una situación que contrasta con lo que vivió Jeison Medina en su paso por la capital aragonesa. El colombiano llegó cedido en el verano de 2018 y su presentación dijo que esperaba superar la veintena de goles en la temporada, pero ni siquiera llegó a marcar un gol en partido oficial (sí marcó en un amistoso ante el Teruel). Una titularidad en Copa contra el Cádiz y un puñado de minutos desde banquillo en Liga ante el Numancia y el Tenerife completaron el pobre bagaje de Medina en Zaragoza.
