Javier Tebas responde a Iturralde y nombra al 'índice corruptor': "Tú sigue buscando titulares que yo seguiré trabajando"

El presidente de La liga, Javier Tebas, ha respondido de forma contundente al excolegiado Iturralde González tras la disconformidad de los árbitros escogidos quienes formarán parte del Comité Técnico de Árbitros (CTA), unas designaciones que han generado mucha disconformidad, sobre todo al exárbitro.

De forma irónica, Tebas respondió a los ataques que le propició González en un post en su cuenta de X. "¡Iturralde lo ha vuelto a hacer! Dice que mi "sueño húmedo" es controlar el arbitraje. Qué profundidad, qué nivel de debate. Uno pensaba que después de tantos años sin silbato te habrías reciclado... pero no: sigues arbitrando en tu cabeza y sacando tarjetas imaginarias a todo el que no repita tu discurso", decía el presidente.

Para continuar diciendo: "Por aclarar: mi sueño húmedo (ya que te interesa tanto) es un arbitraje independiente, profesional, sin sobresaltos ni escándalos… ya sabes, todo lo contrario a lo que tú viviste durante años, o recuerdas lo que el propio colectivo llamaba el "índice corruptor". Lo curioso es que los que más gritan "quiere controlar" son los que estuvieron dentro (guardando un silencio cómplice) mientras otros de verdad lo controlaban. A veces el subconsciente te traiciona. Tú sigue buscando titulares, que yo seguiré trabajando para que el fútbol español funcione sin favores, sin índices corruptores, y sin nostalgias de un pasado que algunos todavía idealizáis… por razones que todos conocemos", concluía así su publicación.

Estas declaraciones responden las acusaciones que Iturralde envió al presidente LaLiga en 'El Larguero'. "No salimos de una y entramos en otra. El sueño húmedo de Tebas siempre ha sido controlar el arbitraje. El mismo Tebas que decía que los árbitros tenían que ser independientes... Mentira. ¿Los que quieren la independencia arbitral? Mentira", manifestaba indignado el exárbitro.

Iturralde cuestiona el verdadero motivo por la independencia arbitral e insiste que el objetivo de Tebas es que "lo que quieren es controlarlo. Ser árbitro es una de las profesiones con menos credibilidad por parte de nadie, por eso lo que quieren hacer es controlarlo".

La disputa surge después del establecimiento del nuevo Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP), responsable de elegir árbitros en LaLiga. Este comité incluye a personas como el exentrenador Gregorio Manzano, además de profesionales arbitrales y jurídicos. Un nombre que ha abierto muchos debates.

A lo que Tebas responde siendo muy claro: "No se trata de nombres. Goyo Manzano ha sido un gran entrenador. Voy contra el hecho de que se designe a un entrenador para el comité de designación de los árbitros. ¿Qué sabe de arbitraje? Nada. Ni las 17 reglas. Negredo, Ciganda, Goyo son en lo suyo los mejores pero de arbitraje no saben nada. Son intrusos puestos por LaLiga", expuso.

Este cambio fue criticado por Eduardo Iturralde González, exárbitro y analista de la Cadena SER, quien lo describió como intrusismo y culpó directamente a Javier Tebas, el presidente de LaLiga, de tratar de regular el arbitraje. Según Iturralde, Tebas estaría usurpando la autonomía del sistema arbitral.