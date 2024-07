Javier Tebas: "La brecha económica entre Real Madrid y Barça es cada vez menor"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas Medrano (1962), recibe a SPORT en la Sala de Banderas de LaLiga, donde se toman las grandes decisiones del organismo, decorada con las 42 banderas de los clubes del fútbol profesional español.

Son varias las carpetas que tiene abiertas el presidente del organismo: de la mejoría económica del Barça y su brecha con el Madrid a la salud económica de LaLiga, sin olvidar su pelea contra la Superliga (y contra Florentino Pérez), además de las novedades de la próxima Liga y de su preocupación por la posible inhabilitación de su homólogo en la RFEF, Pedro Rocha.

Esta es la entrevista completa con Javier Tebas:

España está en la final de la Eurocopa: buenas noticias para el fútbol español.

Sí, estar en la final ya es un éxito. Esperemos que se pueda ganar, además supondría ganar los seis partidos, jugando bien y convenciendo. Inglaterra también está en la final, pero no es lo mismo.

Y con Lamine Yamal en plan estrella: una irrupción así también supone una excelente noticia para LaLiga.

Lo de Lamine, los que hemos seguido su evolución ya se veía que era un jugado diferente. Y lo está demostrando. Las estrellas nacen siendo diferentes.

Un jugador muy joven que arrastra a un público muy joven.

Los que decían que los jóvenes no ven fútbol estaban totalmente equivocados: ‘fake news’ del fútbol. No es cierto. Los datos de audiencia en televisión, YouTube, TikTok y otras plataformas lo demuestran. De hecho, donde tenemos más problemas en el público de 50, 60 años o más, por un tema de usabilidad, de manejo del mando a distancia o de la tecnología. Y esta tendencia se ha consagrado en la Eurocopa: la gente joven es el grupo que más sube en las audiencias.

¿Tener a los mejores jugadores de la Eurocopa supone una inyección para LaLiga?

Tener buenos jugadores siempre es un plus, pero no es lo esencial. Tienes que tener muchos buenos jugadores y de buen nivel. Por ejemplo, la Premier los tiene, nadie lo pone en duda, pero su último Balón de Oro es Cristiano Ronaldo en 2009, y el anterior fue Owen. Nosotros hemos tenido muchos Balones de Oro. Cuando Cristiano se fue a Italia, los derechos de televisión no es que no subieran, incluso bajaron. Cuando el PSG tuvo a tres grandes estrellas como Messi, Neymar y Mbappé jugando a la vez, los derechos tampoco subieron. El jugador es importante pero no es imprescindible porque es efímero. Fijaos lo que pasa en Arabia, por ejemplo. Lo importante son las marcas de los clubes, la marca de la competición, los clubes históricos como el Real Madrid, Barcelona, Atlético, Manchester United o Liverpool, esos son los que tiran del carro, esos siempre tendrán grandes jugadores. Esa pregunta de los grandes jugadores que ahora me haces con Lamine antes me la hacían con Pedri, y ahora ya es un jugador consagrado. Lo que es importante es que jugadores de este tipo sigan en nuestros equipos. Lo de Lamine es espectacular por la edad y por todo lo que ha ocurrido con él, pero lo importante para LaLiga es que Real Madrid, Barcelona, Betis, Villarreal o Sevilla estén a gran nivel y que tengan a grandes jugadores en sus filas.

Pero el pulso Mbappé-Lamine ayuda a alimentar el relato del clásico.

El clásico es uno de nuestros grandes productos, aunque no el único. En las épocas de Messi y de Cristiano Ronaldo era la pelea entre los dos grandes jugadores del mundo en los dos grandes clubes del mundo, y recurrimos mucho a esa imagen para acelerar el crecimiento. El Barcelona tiene grandes jugadores, como es el caso de Pedri o de Gavi, nacidos en la casa. Y marca otro estilo de crecimiento de estrellas en el fútbol; uno más de adquisición, como el Madrid, frente a otro de nacimiento dentro del propio club, como el Barcelona.

El Barcelona está intentando alcanzar la norma 1:1 para poder fichar con normalidad.

Se me criticó mucho desde Barcelona cuando en su momento dije que el club lo tendría complicado para llegar a esa situación y poder fichar. Ahora digo que es el momento en el que más cerca está de llegar al 1:1. Con su reducción de masa salarial y de estructura de club, y con algún movimiento más, las opciones de alcanzar ese 1:1 y por lo tanto de contar con más libertad de actuación con mucho más altas.

Nico Williams, ¿opción real?

Hace pocos días, Joan Laporta dijo que el Barça estaba en disposición de fichar a Nico Williams.

Si llega a la norma 1:1, podrá hacerlo. Hay que pensar que con el esfuerzo del Barcelona en reducir en más de 200 millones su masa salarial y otras medidas que ya han ocurrido dentro del club y que no tienen nada que ver con las palancas, perfectamente puede incorporar a un jugador como Nico Williams. Creo que tiene una cláusula de rescisión de 85 millones: cuando compras por 58 millones, la amortización se divide por los años de contrato; si le firmas tres, serían menos de 20 millones por año, más lo que le pagues al jugador. El Barça va a poder estar en esas cantidades, perfectamente asumibles si está en la norma 1:1. Es un club que está cerca de los 1.000 millones de facturación, puede estar en esa línea.

Nico Williams, objetivo del Barça / -

O sea que no fue un farol del presidente del Barça...

Hay que recordar que tiene que cumplirse el escenario del 1:1. Hoy no lo tiene, pero es cuando más cerca está de tenerlo. Si lo logra, puede fichar a Nico Williams o a otro jugador de esas características.

¿Hasta qué punto es importante para LaLiga que el Barça pueda fichar?

Lo prioritario es la sostenibilidad económica de los clubes. Hemos vivido muchos años en los que parecía que lo prioritario era tener muchos grandes jugadores, y eso generó problemas económicos. Primero, sostenibilidad y luego, la posibilidad de poder adquirir a los mejores jugadores posibles, dentro de las normas que nos hemos dado todos los clubes y que nos hacen seguir siendo una gran competición. ¡Cuántas veces he tenido que leer que el ‘fair play’ se iba a cargar la competición! Pero ahí estamos, ganando Champions y con jugadores de varios equipos en la semifinal de la Eurocopa, dos de la Real Sociedad y tres del Athletic, por ejemplo. Tenemos que tener una visión más global de todo lo que está ocurriendo en el fútbol español.

¿El 1:1 será flexible en según qué casos?

Nosotros cumplimos las normas. No es que un día me levante y me apetezca que el Barcelona esté en 1:1 o no. No es así. Hay que conocer la economía de los clubes, y el Barça tenía que pasar algunos años mejorando su situación económica. Y los que están en contra de que una vez mejorada su situación pueda fichar, deberán conocer mejor las normas.

¿La brecha económica entre el Madrid y el Barcelona cada vez es menor?

Evidentemente. El Real Madrid ha tenido una política de salarios de acuerdo con su estructura de ingresos, incluso menor. Ahora el Barcelona está adecuando la suya y por lo tanto se está acercando. Veremos a ver si lo consigue. Sería bueno para el Barcelona y para LaLiga.

¿Que Real Madrid y Barcelona sigan fuera del convenio con CVC ya es un tema superado?

Para mí está superado, ellos han decidido tomar otro camino, aunque desde un punto de vista filosófico, la postura del Real Madrid es distinta a la del Barcelona. Lo bueno es que el resto de clubes se han sumado al Plan Impulso y el crecimiento es notable. Se ha crecido mucho en temas comerciales y en ‘matchday’ [asistencia a los estadios], que es lo que buscábamos con ese proyecto, sobre todo en clubes que no son Real Madrid y Barcelona. Había que empujar y ayudar, por ejemplo, a que Osasuna tuviese nuevo estadio, o que Levante, Villarreal, Betis o Sevilla puedan reformar los suyos, eso es clave.

¿Diría que la salud económica de los clubes de LaLiga es la mejor de la última década?

Absolutamente. Y eso a pesar del covid. Y no como otras ligas, a las que se les aplazó la deuda, como Italia o Francia. O incluso la Premier, con pérdidas milmillonarias. En general, la salud económica de LaLiga es muy buena.

¿Le preocupa la entrada de capital extranjero en los clubes españoles?

Me preocupa más el capital español. El extranjero no es malo en sí mismo, si se adecúa a las normas. Existe libertad en el movimiento de capitales. El problema no está en la nacionalidad del capital o del inversor, sino en que se ajuste a la normativa y a la sostenibilidad.

Pero fíjese en el caso del Espanyol: sus aficionados no entienden que su presidente lleve tres años sin aparecer por el estadio. ¿No hay riesgo de que se vaya perdiendo la identidad?

Que el presidente tenga que estar todos los días en el palco no veo que sea un tema esencial. Y menos en el mundo actual, en la que muchas empresas se gestionan a distancia. Estoy seguro de que a ‘míster’ Chen le gustaría ir más veces a Barcelona, pero no se pierde la esencia porque no esté en el palco; en todo caso lo que se pierde es la esencia de pitar al presidente que esté en el palco.

Renovar estadios, mejorar lo comercial

¿En qué medida el Mundial 2030 ayudará a los clubes?

Ya existe la concienciación en algunas comunidades autónomas de que es obligatorio reformar ciertos estadios. Hay que recordar que hemos batido el récord de asistencia en LaLiga EA Sports, con un 85 por ciento de ocupación en las gradas, aunque aún nos queda recorrido para igualar a Bundesliga y Premier. Hace unos años estábamos en el 65 por ciento; hemos crecido 20 puntos: en diez años, hemos aumentado la asistencia a los estadios en más de 5 millones de personas.

¿El ejemplo a seguir es la Bundesliga? Sus estadios siempre están llenos.

Estamos muy empatados en cuanto a la industria del fútbol, muy igualados en cifra de negocio. Somos ligas con controles económicos coherentes. Veremos este verano lo que sucede, sin contar con los trueques, que no son transacciones reales. Nosotros debemos seguir creciendo en ‘ticketing’ y en ingresos comerciales de los clubes que no son Real Madrid o Barcelona, porque en eso sí que estamos por detrás.

La asistencia a los estadios ha crecido 20 puntos / -

¿Es una cuestión únicamente de aumentar patrocinios?

Y de mejorar las instalaciones, porque eso te traerá nuevos y mejores patrocinios. También es básico crecer en el ámbito digital: los clubes ingleses de la zona media nos sacaban 500 millones de seguidores a nuestros clubes similares, por eso es normal que tengan mejores patrocinadores y mejores derechos de televisión. Pero ya estamos recortando esa diferencia; nuestros clubes crecen más que los de la Premier, dejando aparte a Real Madrid y Barcelona. En un plazo de cinco o seis años seremos mucho más fuertes. Todo el mundo sabe ya que el aspecto comercial no se trata solo de vender la camiseta.

¿Qué es más relevante, que haya buenos jugadores en el campo o que el aspecto comercial funcione bien?

Nos ocupa todo. La calidad del futbolista es importante, pero no lo es todo. Cuando en nuestro caso firmamos un contrato de siete años con ESPN, por ejemplo, ESPN sabe que en LaLiga habrá buenos jugadores. No sucede lo mismo en Italia o Francia. Pero uno de nuestros déficits sigue siendo la asistencia a los estadios, ahí ingresamos 600 millones menos que la Bundesliga o la Premier. Y en comercial también ingresamos 600 millones menos. Sumando, 1.200 millones menos que esas competiciones, solo en esos dos ámbitos. Si nos acercamos, la calidad de los jugadores mejorará.

¿Ver fútbol en España es caro?

Decir que ver fútbol por televisión es caro es una excusa. Está mal comparado: en España, los que venden fútbol, Orange, Movistar y DAZN, aunque este es un caso especial, por 80 euros te dan la banda ancha y dos teléfonos móviles, y también el fútbol. Pero no todo ese dinero es el fútbol. ¡Pero es que para piratear también necesitas esa banda ancha! Y tienes que pagarla. En vez de costar 30, cuesta diez, pero eso es una excusa para pagar menos. Cuando tú vas a Inglaterra, en Sky tienes que estar en el paquete básico, 40 libras, y luego 45 para ver el fútbol. Pero se escriben cosas y nos lo tragamos todo. Pero es que aun imaginando que sea caro, eso no te da derecho a robar: a mí me gustan mucho los Ferrari, pero no me puedo permitir uno. ¿Qué hago, lo robo? Además, el que piratea no solo piratea la Liga, también lo hace con la Bundesliga, la Premier, Netflix o Amazon. Cada vez hay más gente que piratea, en algunos países la cifra llega al 60 por ciento. Y eso es realmente peligroso porque los derechos de televisión irán a menos, los salarios también y afectará negativamente a los equipos y a los jugadores. Hay muchos clubes en España cuyo presupuesto depende en más de un 70 por ciento de sus ingresos de televisión. Y hablo de clubes importantes.

La batalla contra la Superliga.... y contra Florentino

Otra de sus batallas es la lucha contra la Superliga. ¿Es un pulso que ya da por ganado?

No. Llevo muchos años en el futbol. Para mí, la Superliga no es un formato de competición, sino un concepto surgido en 2002 con el G14 que impulsó también Florentino Pérez. Mientras Florentino esté al frente del Real Madrid, la Superliga no está muerta. Es algo que me ocupa y me preocupa. Porque no se trata de discutir un modelo de competición, lo grave es la gobernanza. Lo dijo Florentino en abril de 2021 y lo repite en las asambleas; que viene a salvar el fútbol, ‘no os preocupéis, en solidaridad ya os daremos algo de dinero’, como si estuviéramos en la Europa feudal y el vasallo tuviera que ir a pagar los diezmos a su señor. Es como dejar un país en manos de las entidades financieras, que nos gobiernen los bancos.

Para usted es una batalla personal.

Si hubiese alguien que le dedicase la fuerza, la claridad y la constancia que le dedico yo, ya estaría fuera. Pero no lo encuentro. Igual me equivoco, pero cuando entrevistas en otros países me dicen ‘es usted el único que critica esas cosas con la fuerza que lo hace’. Qué le voy a hacer.

Florentino Pérez / EFE

¿Por qué cree que no hay nadie que critique a Florentino?

Porque salir de la zona de confort y criticar a uno de los hombres más poderosos de este país es complicado. Lo reconozco. No pido héroes, yo tampoco lo soy. No es fácil. No hace falta que me extienda mucho en eso. Vivís en España y sabéis de qué hablo.

El Barça, en cambio, parece que ya no defiende el proyecto de la Superliga con tanta intensidad.

Todo es fruto de la gran crisis institucional que sufrió el club. En su discurso de dimisión, Bartomeu dice que ha dejado firmados los papeles de la Superliga. Luego, por bisoñez o por lo que sea, los que vinieron luego, como Ferran Reverter o el propio Laporta, quisieron continuar y seguir en una ola que no es la correcta. El fútbol de hoy es muy diferente al que Laporta conocía de su primera etapa como presidente. Si el Barça estuviera en una situación económica normal, no estaría en la Superliga. Pero con el Barça tenemos una relación digamos que profesional; al menos no se opone a todo lo que hacemos, que es algo que nos encontramos con el Real Madrid. Para el Madrid, todo lo que hacemos está mal. Para el Real Madrid somos muy malos, somos un desastre.

¿Por qué?

El Real Madrid se opone a todo, pero no convence a nadie. Perdió esa batalla en abril de 2021. Y no han logrado remontarla. Algunos defendemos que no se aplique el modelo que predica Florentino Pérez. Ha decidido que su modelo, que los ricos manden, debe imponerse. Intentará lograrlo antes de dejar la presidencia del Madrid. Pero se ha encontrado una oposición muy fuerte en LaLiga y en su presidente, que no se calla, que lo batalla, lo dice y lo diré las veces que sea necesario.

¿Le ha generado algún problema esa oposición tan firme a Florentino?

Pues mire, sí. Y desagradables. De entornos familiares. Pero prefiero no contarlo. Son gajes del oficio. Yo siempre he reconocido que he sido madridista, aunque ahora estoy hibernado. Mis cuatro hijos han sido del Madrid.

¿Ya no lo son?

No sé si todos. Alguno se siente herido.

Usted es más joven que Florentino.

Pero la salud no depende solo de la edad, puede ser que en la vida surjan cosas que te obliguen a dar un paso al costado. Pueden pasar muchas cosas. No es que yo tenga un empeño personal, pero Florentino es malo para el fútbol; para el fútbol europeo, para los clubes, para otros deportes y para otras cuestiones. 26 países han firmado en contra del modelo de la Superliga, pero España no. Y hemos visto que un partido de la oposición preguntaba qué va a hacer el gobierno para defender a los clubes que quieren jugar la Superliga. Eso lo consiguen pocos en el mundo, que gobierno y oposición apoyen un modelo que está en contra los clubes.

Pero el Real Madrid gana Champions. Es un enemigo potente.

El Real Madrid es un gran club. A sus gestores les pongo un diez, es un club perfectamente gestionado. Pero una cosa es gestionar el club y otra imponer tus ideas sobre la organización del fútbol. El hecho de ganar la Champions no significa que seas un ‘champions’ decidiendo cómo se tiene que organizar el fútbol, en este caso más bien al contrario. El fútbol europeo rechaza las ideas de Florentino Pérez, pero él no lo ve.

Los problemas de la RFEF

España está en la final de la Eurocopa pero sigue abierta la causa contra el presidente de la RFEF, Pedro Rocha. ¿Cómo valora el presidente de LaLiga lo que sucede en la Federación?

Pues mire, con bastante preocupación. Y conozco bien este tema porque estoy personado en esta causa desde hace dos años, en el mismo juzgado de las detenciones de Tomas González Cueto, el abogado de la RFEF, y de Luis Rubiales. Conozco perfectamente las diligencias y en nigua sale Pedro Rocha. Nunca había visto que en 72 horas, un juez cite como testigo a una persona habiendo un montón de investigados e imputados que todavía no han sido citados. Y sobre el TAD: nunca vi que se pueda intentar inhabilitar a alguien por cesar a Andreu Camps, que fue una exigencia de las jugadoras y de Víctor Francos, el ex secretario de Estado para el Deporte. O por cesar al abogado de la RFEF, el mismo día que éste es detenido. O porque la Federación se persona en el juzgado donde se investigan estos hechos. ¿Se quiere inhabilitar seis años a Rocha por esto?

Pedro Rocha, presidente de la Federación Española de Fútbol. / EP

En cualquier caso, la imagen del fútbol español queda tocada.

Y me preocupa además porque en breve me tocará a mí: si por cualquier cosa de este nivel sucede esto… No es correcto lo que han hecho. A mitad del procedimiento disciplinario han cambiado el paso para buscar un artículo al que agarrarse. Si tienes al secretario de Estado diciendo que un presidente no puede estar en el palco porque está investigado… En LaLiga estamos muy preocupados.

Usted, como jurista, ¿qué explicación le encuentra?

No me atrevo a valorarlo. Como jurista, le puedo decir que es imposible que lo puedan inhabilitar. Pero con lo que está pasando… estoy bastante preocupado. Me preocupa la imagen, pero me preocupa más que se puedan utilizar las instituciones públicas, que se usen con otros fines. Insisto, inhabilitar a un presidente de la Federación por echar a Camps me parece una aberración.

¿Es una fijación del Gobierno?

No sé, lo que pienso es imposible que sea cierto. Si es así, sería terrible.

Las novedades de LaLiga

En esta Eurocopa hemos visto que solo los capitanes protestan al árbitro. ¿Sucederá lo mismo en LaLiga?

Es algo que marca el CTA pero creo que las cosas irán por ese camino. También tendremos el fuera de juego semiautomático.

¿Y el ojo de halcón?

No, porque no es equiparable al tenis. Y hay demasiados errores, ya lo dije en su momento.

¿Habrá partido de LaLiga en Miami esta temporada?

Habrá partido en Miami. No sé cuando, pero lo habrá. Es un tema complicado. Pero espero que lo podamos resolver cuanto antes.