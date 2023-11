Javier Milei, el 'loco' guardameta que venció al 'Cholo', nuevo presidente de Argentina

Javier Milei tuvo un pasado como futbolista aunque sin demasiado éxito El nuevo presidente de Argentina optó por lo estudios ante la exigencia de los entrenamientos

Javier Milei, proclamado ayer como nuevo presidente de Argentina, es un apasionado del fútbol y en su juventud, antes de decicarse a la economía y a la política, hizo sus pinitos como jugador.

El dirigente, ganador en las primarias de agosto y segundo en la primera vuelta, se impuso de forma contundente en la segunda vuelta y será el inquilino de la Casa Rosada.

Javier Milei, ahora ya solo espectador, tuvo en su juventud una etapa como portero en las categorías inferiores de Chacarita Juniors y de San Lorenzo de Almagro. Milei lo hizo bien en Chacarita Juniors con 15 años y luego pasó al San Lorenzo de Almagro, donde tuvo algo de protagonismo, pero en una liga menor.

Osvaldo Diez, entrenador de las categorías inferiores del club en aquellos años, recuerda a Milei: "Él estuvo en San Lorenzo, pero no entró en el equipo que jugaba en la Asociación del Fútbol Argentino (federado) sino en la categoría menor y que era de torneos paralelos, la Liga Metropolitana. Algunos compañeros dicen que era buen arquero".

Quienes lo vieron jugar señalan que era un portero al que le gustaba tirarse, hacer las famosas palomitas, y que gritaba mucho en el terreno de juego, tanto como hace en los mítines.

El ahora político aparece en una foto en el museo de San Lorenzo, en un torneo que ganó con su camada, la generación de 1970: "En realidad, él no ganó nada con San Lorenzo. Esa foto es de un torneo que hicieron entre dos o tres equipos, no fue un torneo oficial de AFA. Era egocéntrico y un loco! Su personalidad era igual que en la actualidad", dicen quienes le conocieron. Milei estuvo solo un año en San Lorenzo porque no jugaba y regresó a Chacarita.

Milei entrenó en algunas ocasiones con el primer equipo de Chacarita, en la Tercera División Argentina en aquella época pero en 1989, el entrenamiento era muy exigente y tuvo que decidir entre los estudios o el fútbol. Optó por lo primero y se matriculó en Economía en la Universidad de Belgrano.

Argentina, pasada ya la resaca que supuso el título del Mundial de Catar está con una inflación anual que ha alcanzado el 142'7%. Milei confía en sus recetas libertarias para contrarrestarla y mejorar la economía:"Si me dan 20 años, podemos ser como Alemania; si me dan 35, como Estados Unidos".