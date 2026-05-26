Javier Clemente: "Si el Athletic quiere bajar a Segunda, lo que tiene que hacer es fichar a Bielsa"

Javier Clemente nunca deja a nadie indiferente. El de Baracaldo habló para el programa 'SER Deportivos' de Radio Bilbao’ y no se mordió la lengua al comentar la actualidad del Athletic Club, entidad en la que ganó dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Clemente, como la mayoría de aficionados del Athletic, considera que la temporada, en la que el conjunto de Ernesto Valverde acabó con 45 puntos a tres de los puestos de descenso, ha sido mala. “Pero en un año malo hay que sacar las consecuencias positivas. Los resultados, la clasificación y los objetivos ya no se pueden cambiar. Pero no todo es negativo. No ha sido un equipo consistente, y cuando un equipo no es consistente y no tiene regularidad, el año se convierte en malo".

El de Baracaldo, pese a la mala temporada, no cargó contra Ernesto Valverde como sí hizo con Marcelo Bielsa. "A Ernesto Valverde le quiero con locura. Le fiché yo como jugador. Luego, hice lo posible para que viniera al Athletic. Antes le dejé marchar al Barcelona, siendo yo entrenador. Prescindí de un jugador y di el visto bueno para que se marchara al Barcelona. Yo iba a seguir entrenando al Espanyol. Yo siempre defiendo a Ernesto, gane o pierda. Porque me cae muy bien y es muy buen chaval”.

Los sentimientos que tiene por Valverde son totalmente contrarios a los de Marcelo Bielsa. Clemente aprovechó la entrevista para recordar lo que dijo hace tiempo del entrenador argentino. "En las últimas elecciones dije que, si el Athletic quiere descender a Segunda división, lo que tiene que hacer el fichar a Bielsa. Y eso que es un tío muy querido en Bilbao, ya que tuvo una primera etapa muy bonita en cuanto a juego. Pero es un entrenador anticuado en el siglo XII, con unos conceptos del juego del siglo XII", apuntó. En 2014 ya manifestó que fue un gran error traerlo.

En clave presidencial, descartó totalmente como un posible candidato a unas elecciones en el Athletic Club. “Ni de broma. Es lo único que no sería nunca en el fútbol. Y menos en el Athletic. No sé todavía es cómo soy del Athletic con los cientos de putadas que me han hecho aquí".

Para acabar, Clemente habló sobre el nuevo inquilino del banquillo de San Mamés, el técnico alemán Edin Terzic. “Creo que será bueno, pero ¿quién lo ha traído? No sabemos. Me imagino que el que lo ha traído sabrá si es bueno o no es bueno. Es un tío que, aunque no haya entrenado mucho en los últimos años, yo tengo la esperanza de que sea bueno".