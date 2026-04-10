Javi Poves la vuelve a liar: persigue con un jamón ibérico a sus jugadores musulmanes

Javi Poves es uno de los perfiles más polémicos de todo el fútbol español y sus rifirrafes con los jugadores del Moscardó, club del cual es propietario y entrenador, y con el estamento arbitral están a la orden del día. Además, sus declaraciones a favor de la teoría terraplanista y su perfil conspiranoico le han servido para aparecer en los medios en más de una ocasión.

Colabora de forma frecuento con 'El Partidazo de la Cope', junto a Juanma Castaño, en el que repasa la actualidad del club madrileño y analiza algunos temas trascendentes de fútbol español.

Una escena lamentable

En su día, la RFEF sancionó a Javi Poves con dos años sin poder sentarse en un banquillo, y le impusieron una multa de 3.500 euros por incumplir las sanciones previas. Sin embargo, el club recurrió a la sanción y tumbaron la acusación hacia el presidente. "No somos santos pero NO somos criminales. Mencionar que el recurso lo elaboró nuestro enorme amigo @MiguelGalanCNFE", escribían. "Como decía cierta peli: 'la verdad se abre camino' VIVA EL VINO!!!!", comentaban.

Esta vez, la ha vuelto a liar en las redes sociales. En un video que parecía tener un tono humorístico, ha resultado tener un tono racista. El presidente anunció, primero, una buena noticia para sus seguidores, anunciando que en el próximo sábado en un partido frente al Orihuela, en el que se juega buena parte de sus opciones de permanencia en Segunda Federación, las entradas serán gratis.

En el partido, habrá una rifa por un euro, en el que se sorteará una camiseta dle equipo y una pata de jamón. Justo en ese momento, para comprobar que era ibérica, empezó a perseguir (entre risas), a lso compañeros musulmanes del equipo, corriendo detrás de ellos con el grito de '¡come jamón!'.

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Una escena lamentable y más tras las últimas semanas, en el que es un tema de gran trascendencia con lo ocurrido en Cornellá.