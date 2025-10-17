Javi Poves, tajante con Marcos Llorente: "La verdad es disruptiva"

Marcos Llorente está en boca de todos por su peculiar estilo de vida: gafas amarillas, rutinas poco comunes y caprichos de hasta 20.000 euros por abrir una botella de vino. Muchos lo critican, pero también cuenta con el apoyo de algunas personas, como el polémico Javi Poves, presidente del Moscardó.

Desde que el jugador del Atlético de Madrid concedió una entrevista a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, las opiniones no han dejado de surgir entorno a su figura. El último en pronunciarse ha sido Javi Poves, quien intervino en el mismo programa después de que el presentador le preguntara al respecto: "¿Escuchaste la entrevista con Llorente el otro día?".

En ese momento, Poves reconoció que "al final, la verdad se abre camino", debido a que sigue defendiendo que "la verdad es disruptiva". No obstante, Castaño le recordó que el del Atlético de Madrid no cree en el terraplanismo, algo que el presidente del Moscardó no se acaba de creer.

"Lo que pasa es que a lo mejor no se quiere meter en jaleo, pero ya te digo yo que muy alejado no está", comentó en 'El Partidazo de Cope'.

Javi Poves, en 'El Partidazo de Cope' / YOUTUBE

Sobre los aviones y la fumigación, Poves no tuvo dudas en decir: "Quien no vea eso, la verdad es que desde aquí le digo a Llorente que siga con esa valentía y que no sea solamente él el que sale, porque sé que en el vestuario del Atlético de Madrid hay muchos más".

El presentador de la Cope se interesó en saber quien podría ser: "¿Nombres? Koke, que ahora lo veo con las gafas amarillas. Te digo una cosa: yo, a los que veo con gafas amarillas, sospecho de todos: 'Uy, este'. Seguramente sea verdad".

Poves dejó boquiabierto al estudio de radio cuando afirmó que Manolo Lama, hijo del periodista y jugador del Granada, también está "en el lado oscuro", dejando entrever que comparte su forma de pensar, algo que el propio Manolo Lama desconocía por completo.