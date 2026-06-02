Javi Poves reaviva la polémica sobre los filiales: “El Real Madrid C ha estado compitiendo con licencias del equipo Juvenil, C y Castilla en función de la importancia del partido”

Los filiales es un tema candente de debate en el fútbol español. Mientras algunos defienden que los equipos profesionales usen las divisiones inferiores para formar a futbolistas que luego puedan brillar en el fútbol profesional, otros prefieren un modelo como el inglés, en el que la competición tiene una liga de filiales exclusiva para jugadores sub-21 de los equipos profesionales de la Premier League o, en su defecto, de la Championship (la segunda división inglesa).

Esta semana, Javi Poves, exentrenador y presidente del Moscardó, equipo de 2a RFEF, ha reabierto dicho debate debatiendo en el programa de Miguel Galán, Presidente de CENAFE, asegurando que "si me planteas de sacarlos, los sacamos".

"La desigualdad ya no es solamente financiera, que es abismal, no podemos imaginar la diferencia que puede haber entre el Real Madrid y el Moscardó, pero también es una desigualdad a nivel de licencias", afrirmaba, en una situación que vivió con su propio equipo. “El Real Madrid C, en este caso en 2a RFEF, ha estado compitiendo con licencias del equipo Juvenil, C y Castilla. Son tres plantillas que van moldeando en función de la importancia del partido y de la importancia clasificatoria. Eso es un verdadero problema”.

“A nosotros, por ejemplo, este año nos ha pasado una cosa verdaderamente llamativa. Faltando tres jornadas, han modificado el calendario de 2a RFEF por la Youth League del Real Madrid”, agregó. "Yo le deseo todo lo mejor al Real Madrid y a su juvenil, pero qué tiene que ver un juvenil con la 2a RFEF, que en principio está catalogada como profesional y hay unas exigencias profesionales".

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Para finalizar, el dirigente afirmó que acotaría "el poder" de los filiales: "Tendríamos que ver fórmulas para que no haya ese frenesí de poder en relación a la gente que no lo tenemos".