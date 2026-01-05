Javi Poves deja el Moscardó: "No soy bien recibido en el vestuario"

Javi Poves anunció que deja el banquillo del Moscardó por decisión propia y su presencia ante los medios de comunicación se verá reducida a partir de ahora. Lo hizo en la rueda de prensa posterior a la visita del Moscardó al Orihuela, en la que ambos equipos empataron a uno. Poves justificó su marcha porque se considera "un poco pesimista" con la situación del club.

"Ha sido gracias a él (Julio), porque yo no he tomado ninguna decisión ni nada. O sea, esta semana la ha trabajado él con el cuerpo técnico, y es quien va a dirigir al equipo hasta final de temporada (Julio). Ellos tienen ilusión y yo precisamente me alejo un poco porque soy un poco pesimista. Digamos que no soy bien recibido energéticamente dentro del vestuario", anunció.

"Sin haber discutido con nadie. Como soy pesimista, es mejor no estar, ¿no? Me llevo bien con todo el mundo. Y si alguien tiene que obrar el milagro, pues va a ser esta persona que está aquí al lado. Yo lo veo extremadamente difícil, aunque sí es verdad que hoy ves al equipo y te preguntas que cómo es posible que esté penúltimo, pero no entra y es así".

"Agradecer al equipo local, porque la verdad que tenéis un campo muy chulo y un presidente también muy amable, muy cordial. Así que os deseo lo mejor. A partir de ahora, alguna vez saldré en algún medio de comunicación, pero en términos generales mi historia este año finaliza aquí. Y si alguien tiene que conseguir un auténtico milagro será él".