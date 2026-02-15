FÚTBOL
Javi Poves, en el acta del Rayo Majadahonda - Moscardó: "¡Vienes a ganar 300 euros de mierda! Avísame y te doy el triple, que te entierro en dinero"
El presidente del Club Deportivo Colonia Moscardó volvió a protagonizar un incidente tras el pitido final
Nuevo escándalo protagonizado por Javi Poves, presidente del Club Deportivo Colonia Moscardó. El exentrenador perdió los papeles tras empatar a uno frente al Rayo Majahonda, líder del Grupo 5 de Segunda Federación, protagonizando un altercado tanto con el cuerpo arbitral como con los jugadores del equipo.
El partido estuvo marcado por un penalti en el minuto 83 que supuso el empate para el Rayo Majahonda, ya que Ilies Faure no falló desde los once metros, dejando al Moscardó a cinco puntos de la permanencia. La victoria habría sido clave para acercarse, pero solo pudieron llevarse un punto del campo del líder.
A principios de enero, Poves decidió dar un paso al margen y dejar de ser el entrenador del Moscardó. "Me alejo un poco porque soy un poco pesimista. Digamos que no soy bien recibido energéticamente dentro del vestuario", anunció en rueda de prensa.
No obstante, Poves sigue acompañando al equipo en cada desplazamiento y viviéndolo de la misma manera que cuando estaba en el banquillo, pero ahora desde la grada.
Al finalizar el partido ante el Rayo Majahonda, no dudó ni un instante en bajar a los vestuartios para dedicarle unas palabras al conjunto arbitral, además de encararse con los jugadores del equipo local.
El acta del partido expone que el presidente del Moscardó dijo al conjunto arbitral: "¡Sacad pecho para la mierda de partido que habéis hecho! ¡Vienes a ganar 300 euros de mierda! ¡Avísame y te doy el triple para que me pites igual, que te entierro en dinero!".
No todo quedó en eso, ya que se las tuvo con el capitán del Rayo Majahonda, Dani Ramos. Poves no se mordió la lengua y le contestó diciendo: "¡Eres un paleto, quítate el palillo de la boca!".
Además, el propietario del Moscardó sujetó del cuello a Dani Vidal, futbolista del equipo líder del Grupo 5 de Segunda Federación, teniendo que ser separado por miembros de seguridad. No cabe duda de que Poves ha protagonizado un nuevo escándalo que vuelve a dejarle en muy mal lugar. Y ya van muchos.
