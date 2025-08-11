Javi Montero, presentado: "No tenemos que ponernos límites"

Javi Montero fue presentado este lunes en la sala de prensa de La Rosaleda después de debutar en el amistoso del sábado frente al Betis y poder "vivir el ambiente de La Rosaleda". El nuevo central blanquiazul habló sobre su fichaje por el club y esa salida del Racing, de las "muchas ganas que tenía" de estar ya en Málaga y de los objetivos de la temporada: "No tenemos que ponernos límites".

Llegada al Málaga CF

"Muy contento. Tenías muchas ganas de estar aquí con el equipo. Estuve muy bien contra el Betis, muy a gusto. Vivir el ambiente de La Rosaleda. Viene el año pasado y se notó. Muy contento, con ganas de que llegue el fin de semana y con ganas de volver a pisar el campo".

Vestuario

"Es un grupo que ya estaba hecho, llevan tiempo juntos. Me he integrado bastante bien y estoy muy contento".

Salida del Racing

"Fue la voluntad entre los clubes. Ese interés, y el mío. Fue todo un conjunto. Se dio por un buen camino. Me agrada el proyecto del Málaga. Aposté por ello. Quería venir".

Lesión olvidada

"Ha estado bien. Los problemas de rodilla están sanados. Trabajando con el equipo. Lo que vaya marcando el míster. A su disposición siempre".

Diferencia de estilo con el Racing

"Es un juego atractivo, valiente. Me gusta. En el Racing defendíamos muy arriba. En líneas generales, esto va en equipo. Cuanto más a gusto estemos todos, irá mejor".

Polémica salida de Santander

"Lo único que tengo que decir es dar las gracias al Racing por darme la oportunidad. Quería volver a España, y solo tengo palabras de agradecimiento. Ahora soy jugador del Málaga, es en lo único que me centro".

Reemplazo de Nelson Monte

"Soy como soy. Nelson hizo una buena temporada. Le dio mucho al Málaga. Vengo a dar lo mejor de mí. Quiero que se hable de Montero, no de que vengo a tapar un hueco".

Amistad con Joaquín Muñoz

"La relación que tengo con él es de hace muchos años. Fue al primero que se lo dije. Empezó a meterme ahí para que viniera. La amistad que tenemos es muy buena. Intentó tirarme para el sur.

Proyecto largo en Málaga

"Acabo de llegar. Estoy muy contento. Si estoy aquí es porque quiero. No he querido escuchar a otros clubes. Estoy centrado al 100%. Lo que venga después, nunca se sabe. Estoy centrado en el Málaga y representarlo de la mejor manera".

Objetivos

"Intentar ganar cada partido. Salir a ganarlo y a competirlo. Ese es nuestro objetivo. La competición es larga y dura. No tenemos que ponernos límites y objetivos. Salir con la máxima exigencia siempre".