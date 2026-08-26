Entrevista SPORT
Entrevista SPORT | Javier Díaz Portero del Inter Escaldes
Javí Diaz, portero del Inter Escaldes: "Aquí en Andorra ningún equipo ha logrado la clasificación a Conference y podemos hacer historia"
El Inter Escaldes se encuentra a un solo encuentro de ser el primer equipo andorrano en alcanzar una fase de liga europea
Javier Díaz, guardameta del Inter Escaldes, está a un paso de hacer historia junto al resto de sus compañeros. Tras empatar a dos el encuentro de ida de la última ronda de clasificación para la Conference League frente al Drita en Kosovo, el Escaldes está a solo un partido de convertirse en el primer equipo andorrano en clasificarse para la fase final de una competición europea. A sus 29 años de edad, el portero explica en SPORT las sensaciones antes del partido, así como la manera en que le ayudan las experiencias previas en su carrera.
¿Sois conscientes de que estáis a un partido de hacer historia y convertiros en el primer club andorrano en alcanzar una fase de liga europea?
Somos conscientes, al fin y al cabo estamos haciendo historia. Aquí, en un país como Andorra, no se ha clasificado nadie y podemos ser los primeros en hacerlo. Sería histórico.
Después del empate a dos de la ida en Kosovo, ¿la sensación es que partís con ventaja para la vuelta o que la eliminatoria está exactamente como empezó?
Para nosotros está como empezó, con empate para los dos y nos queda un partido. Al final los dos estamos a un partido de entrar en la fase de grupos de la Conference y seguramente ellos se lo toman como nosotros. Nos vamos a dejar todo para conseguirlo.
Este tipo de partidos se pueden decidir por pequeños detalles, ¿te puedes llegar a imaginar ese momento en el que quizás en el último minuto realizas una gran parada y esa intervención mete al Inter Escaldes en la Conference?
Como portero prefiero vivir el partido y que pase lo que tenga que pasar, estoy preparado para los momentos del partido. Va a ser un partido largo, puede haber incluso prórroga o penaltis. Es mejor vivir el partido poco a poco, estar metido en cada acción que tengas que afrontar y no pensar en lo que puede pasar. Es preferible vivir el partido poco a poco y hacer las cosas bien.
¿Cómo podrías explicar a alguien el nivel de exigencia que tiene competir en Europa con un club andorrano?
Es un país que está creciendo en el fútbol, que está poco a poco mejorando en el fútbol y en momento así te sientes importante por representar a un país como este. No hay equipos tan grandes como en España; allí el Madrid y el Barça son los principales representantes y los demás pueden pasar un poco más desapercibidos.
¿Dirías que tu experiencia en Segunda División te está ayudando a afrontar la presión de este partido en las horas previas al encuentro?
Toda experiencia ayuda, te ayuda a saber cómo tienes que actuar, a estar más tranquilo, no estar tan nervioso como te puede ocurrir las primeras veces. Ya tienes un poco más de experiencia, tienes ese bagaje que ayuda a tranquilizarte un poco más y a saber jugar un partido con más calidad.
¿Qué le dirías al Javi Díaz de hace varios años si pudiera verte ahora preparando un partido que puede suponer la clasificación a la fase de liga de la Conference?
Que confíe tanto en el grupo como en sí mismo, que si ha llegado ahí es porque estaba haciendo muchas cosas bien. Que confíe en el trabajo, en el plan de entrenamiento, en el plan de trabajo y en el plan de partido. Que tenga la cabeza centrada en lo que tiene que estar, en cómo jugar el partido y que disfrute del momento. No siempre se van a poder dar momentos como este, habrá momentos difíciles, momentos buenos y otros no tan buenos.
La posibilidad de ir a penaltis está ahí. ¿Estás entrenándolos de manera específica?
Tampoco hay tanta preparación, luego estás allí y es muy diferente a los entrenamientos, tienes más presión en el partido. Puedes estudiar más o menos hacia dónde tiran, pero al final el momento decisivo es cuando estás allí. Luego es decidir bien o tener suerte. Para nosotros los penaltis son un poquito más difíciles. Ellos tienen mejores lanzadores. Se trata de tener esa suerte de adivinar bien el lado y poder pararla. Esperemos no tener que llegar ahí y hacer un buen partido.
¿Has notado un ambiente especial esta semana en el vestuario o en la calle?
Dentro del vestuario estamos tranquilos, estamos entrenando bien, preparando el partido que tenemos que hacer. No pensamos mucho en lo que se está hablando fuera. Al menos yo, personalmente, prefiero estar más centrado y no ver tanto las redes sociales ni lo que se dice fuera. Luego ya veremos el ambiente, que esperemos que sea bueno y nos ayude a conseguir el objetivo.
En caso de que consigáis la clasificación, ¿dónde situarías ese logro entre los momentos más importantes de tu carrera?
Seguro que sería uno de los momentos más emotivos de mi carrera. Al fin y al cabo ya tengo otro bagaje, otras vivencias.
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