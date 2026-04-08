Javi Balboa responde a los gestos de Lamine Yamal: "Lo que está haciendo me parece que está mal"

Javi Balboa no dudó en posicionarse tras los gestos de disconformidad y enfado de Lamine Yamal durante el partido frente al Atlético de Madrid, especialmente después del gol de Robert Lewandowski.

El comentarista de El Chiringuito aseguró que tiene claro cómo reaccionar ante una situación así y que, para él, la actitud del joven extremo no es justificable.

Balboa señaló que existe una tendencia a juzgar estas conductas según el equipo del jugador implicado. "Es maravilloso ver cómo, según de qué equipo sea el jugador que lo haga, defendemos una cosa u otra", afirmó, insistiendo en que tanto en el caso de Vinicius como en el de Lamine debería aplicarse el mismo criterio.

Crítica directa a la actitud de Lamine

El exfutbolista fue contundente al analizar el comportamiento del jugador azulgrana. Para él, no se trata solo de no celebrar el gol, sino de una acumulación de gestos dentro del campo que reflejan una falta de respeto hacia sus compañeros. "Está mal hecho. Lo que está haciendo Lamine Yamal me parece que está mal", subrayó.

Balboa explicó que el problema va más allá de una acción puntual. Mencionó situaciones en las que el joven jugador muestra frustración cuando no recibe el balón, o cuando se gira con gestos de desaprobación hacia sus compañeros.

Según él, todo apunta a que la falta de celebración del gol podría estar relacionada con la jugada anterior en la que Lewandowski le recriminó no haber pasado el balón.

Un camino peligroso y la figura de Flick

El analista advirtió que Lamine está entrando en una dinámica complicada. "Es un camino peligroso el que está tomando, y alguien se lo tiene que decir", afirmó. Aun así, confía en que Hansi Flick sabrá gestionar la situación, destacando que no todos los entrenadores tienen la capacidad de manejar a jugadores especiales.

Comparó el caso con el de Vinicius y la labor de Ancelotti, recordando que incluso con correcciones constantes, algunos futbolistas siguen cometiendo errores. Aun así, considera que Flick es uno de esos técnicos capaces de encauzar a talentos de carácter fuerte.

El reconocimiento de Pedrerol

Tras finalizar su intervención, Josep Pedrerol tomó la palabra para felicitar públicamente a Balboa. El presentador destacó la claridad y contundencia de su análisis, asegurando que había hecho un "speech impecable" y que no podría haberse expresado mejor.