Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Jairo Noriega estrena su cuenta goleadora con el Racing de Ferrol y Kevin es titular con el Cartagena

Jairo celebra su gol

Jairo celebra su gol / RACING

RAC

A Coruña

Jairo Noriega desatascó desde la frontal del área a un Racing de Ferrol que hasta el momento se había topado con un buen Talavera. El zurdo, cedido en el conjunto departamental, cruzó un disparo raso para empatar una contienda que acabó favorable al equipo de Pablo López (2-1). Mardones fue suplente, mientras que, otro cedido, Kevin Sánchez, jugó de inicio con el Cartagena ante el Antequera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas