Jairo Noriega estrena su cuenta goleadora con el Racing de Ferrol y Kevin es titular con el Cartagena

Jairo Noriega desatascó desde la frontal del área a un Racing de Ferrol que hasta el momento se había topado con un buen Talavera. El zurdo, cedido en el conjunto departamental, cruzó un disparo raso para empatar una contienda que acabó favorable al equipo de Pablo López (2-1). Mardones fue suplente, mientras que, otro cedido, Kevin Sánchez, jugó de inicio con el Cartagena ante el Antequera.