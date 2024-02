Jagoba Arrasate, Jorge Molina y Jorge Valdano, Premios Panenka 2023

Jagoba Arrasate, Jorge Molina y Jorge Valdano reinan en la décima gala de los ‘Premios Panenka’, que se ha celebrado este lunes en l’Antiga Fàbrica Damm de Barcelona.

Molina, exfutbolista de Granada, Getafe y Betis entre otros, ha sido galardonado con el Antonin de Honor por su amplia y exitosa trayectoria como jugador. "Me quedo con el recuerdo y el amor de las aficiones por las que he pasado. No hay nada más bonito que sentirse querido y cuando me reencuentro con ellas, siempre me muestran ese cariño", ha manifestado el exfutbolista.

El Antonin del Año se lo ha llevado Jagoba Arrasate por sus éxitos deportivos logrados la pasada campaña con Club Atlético Osasuna, consiguiendo la séptima plaza en liga y el subcampeonato de Copa del Rey. Ha recogido el premio él mismo en persona. "De la final de Copa me llevo la ilusión, elevar ese sentimiento de pertenencia de unos colores y una tierra. No ganamos la final pero creo que conseguimos ganar otras cosas", ha declarado emocionado Arrasate tras recoger el galardón.

El Antonin Especial lo ha ganado el exjugador, exentrenador y comentarista Jorge Valdano. El argentino se lleva el premio gracias a su contribución, con textos, programas y narraciones, a la cultura futbolistica. "En mis entrevistas me gusta encontrar la complicidad. Intento humanizar el fútbol, que se sepa que detrás hay una persona con sentimientos", ha confesado Valdano vía videoconferencia.

Como cada año, la literatura también tuvo protagonismo durante la ceremonia. Ander Izagirre y Zuhaitz Gurrutxaga ganaron el Premio al Libro del Año con ‘Subcampeón’, una autobiografía sobre la carrera de Gurrutxaga y de cómo trató de enterrar y olvidar su difícil pasado como futbolista. La Pieza Periodística del Año se la llevó Alicia Arévalo gracias a sus narraciones en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La periodista catalana fue la voz elegida por RTVE para realizar una cobertura histórica, no sólo por el campeonato, sino también por sentar un precendente y normalizar las narraciones deportivas conducidas por mujeres.

En la gala también se dieron a conocer los resultados del Post, Fail, Gesto y Afición del año. Este último fue a parar a manos de los seguidores del Atlético de Madrid, que el pasado año lograron recuperar su antiguo escudo. El Post del año lo recibió Alexia Putellas por su famoso tweet en apoyo a Jenni Hermoso tras los lamentables comportamientos de Rubiales. El Fail del año fue a parar a manos de Oliver Dovin, portero del Hammarby IF sueco que, inexplicablemente, confundió el punto de penalti de su área con el balón. Para terminar, el Gesto del año fue para Racing Club de Avellaneda por su campaña de concienciación del cáncer testicular.