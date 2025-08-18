Jacobo, tras su tanto ante el Sporting: "Estamos en la dinámica del año pasado, parece que no quiere entrar el balón"

Mucho trabajo, superioridad, pero sin premio. El Córdoba CF se llevó una derrota agridulce en su puesta de largo dentro la temporada 2025-2025 en LaLiga Hypermotion, un encuentro decidido por «puntualidades» en el que los tantos del Sporting de Gijón en El Molinón (2-1) pesaron más que la diana inicial de Jacobo González, uno de los protagonistas de un encuentro que, según el propio atacante, trajo fantasmas del pasado. «Fue un partido en el que hemos sido superiores. Hemos tenido muy buenos momentos, muchas llegadas. Se ha visto, hemos dado tres palos que tenían que ir para dentro. Estamos en la dinámica del año pasado, que parece que no quiere entrar el balón», señaló.

Concentración y poco acierto

Y es que al margen de la polémica, el madrileño aseguró que el balance no es del todo negativo, aunque los errores propios volvieron a inclinar la balanza: «El tema de los penaltis... Parece que para un lado parece que sí y para el nuestro, que no. En general, creo que son buenas sensaciones pero que nos vamos otra vez con una derrota por acciones muy puntuales y que son de un poco más de concentración que otra cosa», analizó.

«Es un déjà vu del año pasado, algo que se nos está repitiendo. Somos muy superiores al rival, generamos mucho, tenemos muchas oportunidades y no terminamos de materializar», finalizó.