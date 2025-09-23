Jacobo González, baja y condicionante para el Córdoba CF en Donostia

El pasado empate entre el Córdoba CF y el Racing de Santander en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel dejó un reguero de consecuencias, casi de todo tipo. Desde el punto, insuficiente por necesidad y contexto para ambos bandos, pasando por las buenas y malas sensaciones de cada una de las dos mitades, a, por último, una causa evidente, que condicionará el plan de Iván Ania para la próxima cita que asoma por la agenda: ante la Real Sociedad B en el Reale Arena, este domingo (14.00 horas). Y es que en ella no podrá contar el asturiano con los servicios de Jacobo González, primera baja por sanción entre los blanquiverdes en esta temporada 2025-2026, que acabó expulsado -por doble amarilla- durante el encuentro frente a los santanderinos y no podrá participar esta jornada en Donostia.

Está siendo precisamente el madrileño una de las escasas referencias de la plantilla en el accidentado arranque de calendario. Con dos dianas, suyo es el título de pichichi particular del equipo hasta la fecha, además de erigirse como especialista a balón parado y, en líneas generales, uno de los pocos intocables que tiene el preparador asturiano este año. Porque ya sea en banda izquierda, derecha, como falso nueve o en mediapunta, donde viene actuando últimamente, lo que está claro es que el «10» lo juega todo siempre que está disponible, independientemente del puesto.

El reflejo está en el reparto de minutos. Tras Franck Fomeyem, la única pieza de campo que ha disputado todos y cada uno de ellos (540‘), y un Isma Ruiz que continúa siendo inamovible en el esquema otro curso más (537’), el atacante aparece con nada menos que 509’ en el zurrón. Ha sido titular en todos y cada uno de los envites del campeonato, siendo parte de ese selecto grupo al que se une Vilarrasa, que precisamente ante el club racinguista inauguró su cuenta goleadora y firmó, por el momento, la que ha sido su actuación más completa con la elástica cordobesista.

Las alternativas

Ante la baja segura de González, el abanico de opciones a disposición de Iván Ania es considerable. De hecho, la versatilidad del ex del Alcorcón le convierte en una pieza fácilmente sustituible, posicionalmente hablando -diferente es en cuanto a rendimiento-. Frente al propio Racing de Santander apareció como enganche, por lo que el relevo natural en esas labores sería Theo Zidane o incluso Dalisson, en el caso de que la apuesta siga siendo un dibujo de dos mediocentros junto a un mediapunta. De lo contrario, dando entrada a un tercer integrante de la medular, Dani Requena parece un paso por delante de Del Moral, sin olvidar a un Jan Salas que ya aborda su tercera semana en territorio cordobés. Y debe entrar en juego.

Diferente es la situación en banda, donde los nombres parecen fijos: Kevin Medina y Christian Carracedo. Reforzado acabó el segundo después de la última jornada, gol y asistencia incluidos. Y es que quiso Ania devolver la confianza al hospitalense tras su suplencia en Andorra, de regreso al once en el extremo derecho y, por ende, desplazando a Jacobo a posiciones interiores. Se entiende, de este modo, que tanto el malagueño como el «23» tendrán continuidad en el planteamiento para esta semana.

